A secretária de Estado da Saúde Ana Povo nomeou, em 2024, para o seu gabinete o filho do presidente do Hospital de Santo António, unidade hospitalar na qual a governante trabalhava como médica cirurgiã antes de entrar no Governo e para onde deverá voltar quando deixar as atuais funções governativas, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador através do despacho de nomeação de João Pedro Carvalho.

O jovem, à data da nomeação com 27 anos, começou a exercer as funções de técnico especialista no gabinete da Secretária de Estado da Saúde em junho de 2024, com uma remuneração mensal de 4.152 euros brutos que está tabelada na lei.

João Pedro Carvalho é filho de Paulo Barbosa, que lidera o Hospital de Santo António há 10 anos.

A governante garante que a escolha foi baseada em critérios de mérito e competência, após uma análise curricular e entrevista feitas pelo seu chefe de gabinete. “A nomeação do Dr. João Pedro Carvalho, como todas as nomeações para o meu gabinete, foram sempre norteadas pelo mérito e pela competência”, respondeu Ana Povo ao Correio da Manhã, acrescentando que João Pedro Carvalho foi nomeado “como técnico especialista na área financeira, depois de avaliado o seu currículo para as funções e depois de uma entrevista feita pelo chefe de Gabinete à data, que considerou o seu perfil adequado para as funções atribuídas”.

O Observador questionou o Ministério da Saúde sobre se a nomeação não poderá implicar um conflito de interesses, dado o vínculo laboral que Ana Povo mantém ainda (e que suspendeu para exercer funções governativas) com o Hospital de Santo António. No entanto, a tutela não enviou resposta em tempo útil.

Na nota curricular que consta do despacho de nomeação, que produziu efeitos a 17 de junho de 2024, pode ler-se que João Pedro Carvalho é licenciado em Gestão pela IE University em Madrid. Tem ainda um mestrado em Gestão com especialização em Finanças e Investimentos pela IE Business School em Madrid e uma pós-graduação em Finanças e Estratégia pela Porto Business School.

Antes da nomeação para o gabinete da Secretária de Estado da Saúde, João Pedro Carvalho era sócio de uma empresa do setor da saúde, a ML&JP – Maria Luís & João Pedro, ligada à neurorradiologia, da qual fazia parte também a mãe, que é médica dessa mesma especialidade.

Um mês antes de ser nomeado, em maio de 2024, João Pedro Carvalho passou a sua quota na empresa a um familiar, de acordo com a certidão consultada pelo Correio da Manhã. Entre 2020 e 2023, liderou a Haute Corniche Auctioneers, uma empresa dedicada ao comércio de carros de coleção. Antes disso, tinha sido consultor da Aphi/Phunk, que vende água gaseificada com álcool e fruta (hard seltzer).

Quando o segundo governo liderado por Luís Montenegro tomou posse, em junho de 2025, João Pedro Carvalho voltou a ser nomeado por Ana Povo.