A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta sexta-feira ter detido, no concelho de Porto de Mós, dois jovens suspeitos de tráfico de droga, tendo apreendido, além de produto estupefaciente, armas.

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR explicou que os jovens, uma mulher de 21 anos e um homem de 25 anos, foram detidos na quinta-feira, em São Jorge, por militares do Posto Territorial de Mira de Aire.

Os arguidos foram abordados no âmbito de uma fiscalização rodoviária, quando “circulavam numa trotinete elétrica, na via pública”, tendo os militares constatado que “emanavam um forte odor a produto estupefaciente”.

“No decurso das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança às pessoas, tendo sido confirmado que se encontravam na posse de produto estupefaciente e na posse de uma arma de fogo de calibre 6.35 mm, municiada com sete munições, motivo pelo qual foram detidos”, adiantou.

Feita uma busca domiciliária à casa dos suspeitos, também na localidade de São Jorge, a GNR apreendeu 780 euros em numerário, duas armas de fogo de calibre 6.35 mm, uma espingarda, 95 munições, 184 doses de cocaína, 870 doses de canábis, 31 comprimidos de MDMA, 4,9 gramas de quetamina, 17,7 gramas de crack, uma ‘grinder’ (aparelho para moer estupefaciente), um canivete, duas balanças de precisão e uma garrafa de óxido nitroso.

Fonte da GNR declarou à agência Lusa que os arguidos, casal de namorados, não têm profissão conhecida.

O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, justificou o porte da arma para se defender e as outras estavam guardadas em casa do casal a pedido de alguém, adiantou a mesma fonte.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial de Leiria determinou aos arguidos a prisão preventiva.