A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um suspeito por furto em estabelecimento comercial, na freguesia da Maceira, e constituiu arguido outro homem por furto em residência na Caranguejeira, também no concelho de Leiria.

Segundo uma nota da GNR enviada esta sexta-feira à agência Lusa, o Posto Territorial da Batalha deteve um homem de 39 anos, pela prática do crime de furto em estabelecimento comercial, na localidade de Maceira, concelho de Leiria, no dia 17 de abril.

A detenção surgiu após uma denúncia a dar conta de que estaria a decorrer um furto num estabelecimento comercial, na localidade da Maceira, onde os militares da Guarda se dirigiram, o que permitiu localizar e intercetar o suspeito nas imediações do local do furto.

O suspeito, que tem antecedentes criminais, estava na posse dos artigos subtraídos, entre os quais 173 maços de tabaco, três fios em material similar a ouro, dois telemóveis, uma pulseira, uma medalha e diverso material relacionado com a prática de ilícitos criminais (luvas, gorro, mochilas, canivete).

Na Caranguejeira, a GNR constituiu arguido um homem de 20 anos pela prática do crime de furto em interior de residência, no dia 20 de abril, refere ainda aquela força, noutra nota igualmente divulgada nesta sexta-feira.

Após uma denúncia por furto, na localidade de Palmeiria, os militares dirigiram-se à residência, tendo localizado e identificado o suspeito.

“No decorrer desta ação foi possível recuperar parte dos artigos em ouro que haviam sido furtados, nomeadamente um fio, um anel e uma medalha”, acrescenta a nota.

De acordo com a GNR, o suspeito tem antecedentes criminais pelo crime de violência doméstica.