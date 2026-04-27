Uma mulher de 68 anos morreu esta segunda-feira em Soure, no distrito de Coimbra, vítima de um acidente doméstico, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Coimbra de Emergência e Proteção Civil.

O alerta para a ocorrência numa urbanização da vila de Soure foi dado às 12h25, adiantou a mesma fonte.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, João Paulo Contente, a mulher estaria sozinha em casa e, por razões desconhecidas, caiu do segundo andar para o exterior.

O óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.