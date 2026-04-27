Xavi Simons, dos Países Baixos, falha fase final do Mundial2026

Simons, de 23 anos, saiu lesionado com gravidade do duelo de sábado do Tottenham com o Wolverhampton, para a Liga inglesa, e acabou por confirmar que vai mesmo falhar o próximo Campeonato do Mundo, que seria o primeiro da sua carreira.

Ainda jovem, o médio já leva 34 jogos e seis golos pelos Países Baixos e esteve em todos os encontros de qualificação a equipa de Ronald Koeman, antigo treinador do Benfica.

No Mundial2026, os Países Baixos vão disputar o Grupo F com Japão, Suécia e Tunísia.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que conta com Portugal, vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, e pela primeira vez por 48 seleções.