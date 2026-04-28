A Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau previu esta terça-feira que a região chinesa receba até 1,1 milhões de visitantes durante os feriados do Dia do Trabalhador.

A chefe substituta da Divisão de Relações Públicas da DST, Ieong Un Man, previu uma média de entre 210 mil a 220 mil turistas por dia — “semelhante aos números do ano passado” — durante a chamada semana dourada, entre 1 e 5 de maio. “Este ano, os feriados do Dia do Trabalhador no interior da China têm a duração de cinco dias. A DST está a preparar ativamente em todas as frentes o acolhimento dos visitantes (…) de modo a garantir a qualidade dos serviços turísticos,” garantiu Ieong Un Man.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Macau estima que entre 3,6 e 3,7 milhões de pessoas atravessem as fronteiras da região durante a semana dourada, com o pico em 2 de maio: 850 mil pessoas. “A PSP já elaborou uma série de planos de trabalho policial, de trânsito e de migração, otimizando constantemente as medidas, para salvaguardar a ordem pública e a segurança da sociedade de Macau,” disse a porta-voz da polícia, Lai In Hong.

De acordo com a última estimativa feita pelo Governo local, a população total da Região Administrativa Especial de Macau era de 686.600 pessoas. Macau registou mais de 11,2 milhões de visitantes entre janeiro e março, mais 13,7% do que no mesmo período de 2025 e um recorde máximo na história do território para os três primeiros meses do ano.

O Departamento de Imigração de Hong Kong previu na segunda-feira que cerca de seis milhões de pessoas deverão atravessar as fronteiras da vizinha região chinesa durante a semana dourada, incluindo 980 mil turistas da China continental.

As semanas douradas são usadas como indicador da atividade económica da China, que procura impulsionar o consumo e os serviços como motores da procura interna, que ainda não recuperou totalmente desde a pandemia. Na semana dourada anterior, os nove dias de feriados do Ano Novo Lunar na China continental, a maior migração anual do mundo, Macau recebeu quase 1,6 milhões de visitantes.