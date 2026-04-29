Um homem, de 42 anos, foi detido por suspeitas de ser o autor de um incêndio urbano e por violência doméstica, crimes ocorridos em Valpaços, distrito de Vila Real, indicou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta força de investigação criminal refere que os factos ocorreram pelas 22h00 de domingo, 26 de abril.

“O suspeito, na sequência de um episódio de violência doméstica, ocorrido nesse mesmo dia e por si praticado, ateou um incêndio na habitação da companheira, em Valpaços, presumivelmente com recurso a chama direta”, explica a PJ.

O incêndio, “combatido e extinto pelos bombeiros, colocou em perigo toda a habitação, bem como as edificações contíguas”, acrescenta a nota.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.