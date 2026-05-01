Um acidente com um insuflável, que foi levantado do solo devido à passagem de um avião, provocou esta sexta-feira ferimentos em duas crianças num parque de Santa Iria da Azóia, no concelho de Loures, avança a CNN.

As crianças feridas têm seis e oito anos de idade e foram assistidas no local pelos bombeiros. A criança de seis anos foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, enquanto a de oito anos foi encaminhada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Uma outra criança, de três anos, que se encontrava no insuflável, não apresentava quaisquer ferimentos, tendo sido retirada do local pelos pais.

Foram acionados para o local quatro meios dos Bombeiros Voluntários de Sacavém e três ambulâncias, assim como a PSP e a Proteção Civil, segundo o Correio da Manhã.

O acidente deu-se no Parque Urbano de Santa Iria da Azóia, um espaço verde de grandes dimensões utilizado frequentemente para a realização de convívios e festas de aniversário. O parque fica a uma altitude relativamente elevada, e numa das linhas de aproximação ao aeroporto de Lisboa.