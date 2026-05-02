O Presidente da República, António José Seguro, destacou este sábado “os contributos inexcedíveis” que a agricultura dá na prevenção dos incêndios florestais, além de ajudar a fixar gerações mais novas, sobretudo em territórios de baixa densidade.

“A agricultura é uma das atividades mais preventivas dos incêndios que têm assolado o nosso país”, afirmou o chefe de Estado, numa declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, no final de uma visita à feira agropecuária Ovibeja.

Assinalando que “um campo cultivado é um campo onde o fogo tem mais dificuldades em penetrar”, Seguro lembrou uma visita que efetuou, em agosto do ano passado, após um incêndio de grandes dimensões que começou em Arganil, distrito de Coimbra.

“Quando cheguei ao final, olhei, na zona de Unhais da Serra [Covilhã, distrito de Castelo Branco], para a encosta e estava toda preta, mas havia três zonas que estavam verdes e perguntei ao presidente da junta” sobre o que se tinha passado, relatou.

O Presidente da República contou que o autarca lhe explicou que, numa das zonas que estavam verdes, havia “uma cultura e, portanto, há rega” e que as outras duas tinham pastorícia, que impediram a entrada do fogo.

“Além da atividade económica, de identidade e de preservação, no sentido de prevenir que os incêndios alastrem, estes são contributos inexcedíveis”, reiterou.

Segundo o chefe de Estado, o setor agrícola “sobretudo em territórios de baixa densidade, fixa a população, fixa as gerações mais novas”.

António José Seguro considerou que “a agricultura é um dos setores mais dinâmicos” do país, salientando “o dinamismo de jovens” no setor, que “casam a agricultura com o que de melhor de tecnologia se faz no mundo e também a partir de Portugal”.

Quanto à Ovibeja, o Presidente vincou que o certame “é um marco incontornável da expressão de um dos setores mais dinâmicos da (…) economia [nacional], a agricultura, [e] é também uma expressão do melhor que se faz e que se faz a partir do Baixo Alentejo”.

“A minha presença é apenas o cumprimento de um dever que alia o prazer de ver esta dinâmica, mas cumprir o dever de dar expressão nacional àquilo que de bom se faz no Baixo Alentejo e no nosso país”, acrescentou.

Acompanhado pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e por autarcas e dirigentes locais, Seguro visitou vários espaços da Ovibeja e contactou com visitantes, empresários e comerciantes, depois de um almoço num dos restaurantes.