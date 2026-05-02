A capital timorense recebe na próxima semana as reuniões de ministros da Cultura e da Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com Portugal a ser representado pelos secretários de Estado da Cultura e da Administração Escolar.

A reunião de ministros da Cultura da CPLP, realiza-se terça-feira, sob o tema “Salvaguarda da Herança Cultural, como Promoção da Identidade e da Cidadania da CPLP” e conta com a participação do secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos.

O tema da reunião propõe a proteção do património cultural (material e imaterial), a promoção da cultural como ligação entre o povo lusófono e a promoção da inclusão social através da cultura e da arte, segundo uma informação disponibilizada pelo Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura de Timor-Leste.

Durante o encontro, que vai decorrer numa unidade hoteleira, em Díli, os ministros ou os representantes dos ministros da Cultura vão, entre vários assuntos, avaliar o progresso do plano de ação bienal (2024-2026), definir prioridades para 2026 e 2027 e discutir como o património cultural pode contribuir para o desenvolvimento económico e social dos Estados-membros.

A reunião de ministros da Educação da CPLP realiza-se na quinta-feira com o tema “Educação, valores democráticos e participação cívica: caminhos para o fortalecimento da CPLP”, cuja representação portuguesa será feita pela secretária de Estado da Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira.

“Este encontro assume um significado particularmente especial no contexto da Presidência da Timor-Leste da CPLP, momento em que renovamos o nosso compromisso com uma cooperação reforçada, solidária e orientada para resultados concretos no setor da educação”, afirmou a ministra da Educação timorense, Dulce Soares, numa mensagem.

Segundo a ministra, durante o encontro será feita uma “reflexão sobre os desafios e oportunidades que marcam” os sistemas educativos dos países lusófonos.

“No mundo em constante transformação, a educação deve afirmar-se como um instrumento essencial para a promoção da equidade, da inclusão e da coesão social”, salientou.

O Ministério da Educação de Timor-Leste organizou também para segunda-feira um seminário internacional de “Boas Práticas sobre Alimentação Escolar na CPLP”, durante o qual será lançada a “Brochura de Boas Práticas sobre Alimentação Escolar na CPLP”, no âmbito das celebrações do 30.º aniversário da organização.

Timor-Leste assumiu em dezembro a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que foi retirada à Guiné-Bissau, na sequência de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo, após o golpe de Estado no país que depôs Umaro Sissoco Embaló e interrompeu o processo eleitoral, impedindo a divulgação dos resultados das eleições gerais de novembro.