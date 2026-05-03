O Inter Milão sagrou-se este domingo campeão da Liga italiana de futebol pela 21.ª vez na sua história, ao vencer o Parma por 2-0 na 35.ª jornada, sucedendo ao Nápoles após ter sido segundo em 2024/25.

Golos do francês Marcus Thuram, aos 45+1 minutos, e do arménio Mkhitaryan, aos 80, coroaram com a vitória a conquista do 21.º ‘scudetto’, num jogo em que os ‘nerazzurri’ só precisavam de empatar, dada a igualdade de sábado dos napolitanos com o Como (0-0) e a derrota deste domingo do AC Milan em casa do Sassuolo (2-0).

Com 82 pontos, contra 70 dos campeões de 2024/25 e os 67 do rival e vizinho, terceiro classificado, a três jornadas do fim o Inter já não pode ser alcançado.

É o 21.º título da Serie A para a equipa, orientada pelo antigo jogador romeno do clube, Christian Chivu, que ainda pode fazer a ‘dobradinha’ se vencer a final da Taça de Itália, ante a Lazio, em 13 de maio.