A Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) deu este domingo conta de um ataque com um drone contra o laboratório externo de controlo de radiação da central nuclear ucraniana de Zaporijia, ocupada pela Rússia desde março de 2022.

Numa mensagem na rede social X, a AIEA salientou que não houve feridos no ataque e que, por enquanto, não é claro se o laboratório, localizado fora do perímetro da central, foi danificado.

O diretor-geral da AIEA, o argentino Rafael Grossi, exigiu, por isso, acesso para a equipa de inspetores da agência que se encontra em Zaporijia, sem especificar quem foi o autor do ataque.

Além disso, o responsável pela agência alertou que “qualquer ataque perto de uma instalação nuclear pode implicar riscos para a segurança nuclear”.

A central nuclear de Zaporijia, com seis reatores e uma potência de 6.000 megawatts, a maior da Europa, foi ocupada pela Rússia nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia.

A central, em paragem a frio, não produz eletricidade desde a ocupação russa, mas precisa de estar ligada à rede elétrica para manter o sistema estável.

A AIEA mantém em Zaporijia uma presença rotativa de inspetores para observar as condições da central.