A notícia que todos esperavam, em particular os adeptos franceses, confirmou-se esta segunda-feira: Paul Seixas, a grande esperança do ciclismo gaulês, anunciou que vai fazer a estreia na Volta a França deste ano. Deste modo, o ciclista da Decathlon CMA CGM vai estrear-se na principal corrida da modalidade aos 19 anos, tornando-se no mais jovem participante da Grande Boucle dos últimos 89 anos. Seixas é, por esta altura, um dos ciclistas mais mediáticos, depois de ter sido conquistado a Flèche Wallone e de ter sido segundo na Strade Bianche e na Liège-Bastogne-Liège, onde foi o único a resistir a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), bem como na Volta ao Algarve, que perdeu para Juan Ayuso (Lidl-Trek) no Alto do Malhão.

Após muito debate em França nas últimas semanas sobre se o prodígio gaulês se devia estrear tão jovem no Tour, Paul Seixas acabou com as especulações com um vídeo publicado nas redes sociais da Decathlon e gravado na casa dos seus avós. “Estou aqui para vos anunciar uma coisa. Em julho vou correr”, disse aos avós Seixas, com a avó a adivinhar que era na Volta a França e o avô a dizer ser “o homem mais feliz do mundo”. “Estou muito feliz de anunciar que vou participar na próxima Volta a França. Não é o meu estado de espírito, nem a minha conceção de ciclismo alinhar no Tour com o único objetivo de experimentar e vou lutar pela melhor classificação de sempre”, acrescentou numa publicação nas redes sociais da equipa francesa.

Tenho apenas 19 anos, mas, como já disse, a idade não é um travão nem uma desculpa. Esta decisão, tomada em conjunto com a direção da equipa, foi cuidadosamente ponderada. Os meus resultados desde o início da época deram-me muita confiança, sinto-me pronto e terei objetivos ambiciosos”, completou Paul Seixas.

Já Dominique Serieys, diretor geral da Decathlon, explicou que a participação do francês na próxima Volta à França ficou acordada “depois das clássicas das Ardenas”. “Precisávamos de ter o tempo necessário para analisar cuidadosamente todos os dados e também de falar com o Paul e com quem o rodeia. Teve um início de temporada notável e já figura entre os melhores ciclistas do mundo. E os melhores estão destinados a participar na maior corrida do calendário: o Tour. Com muita humildade e com uma mentalidade de aprendizagem, Paul vai partir de Barcelona com ambições reais a conseguir o melhor resultado possível na geral”, sentenciou.

Quando a 113.ª edição do Tour começar, em 4 de julho, em Barcelona, Seixas vai ter 19 anos, nove meses e dez dias e vai tornar-se o mais jovem a participar no Tour desde 1937, quando o francês Adrien Cento arrancou com 19 anos, três meses e 26 dias. No seu segundo ano a correr como profissional, Paul Seixas começou 2026 com o segundo lugar na Volta ao Algarve, na qual ganhou uma etapa, conquistando ainda a clássica Faun-Ardèche, a Volta ao País Basco e a Flèche Wallonne. Dois dos grandes momentos do jovem gaulês, descendente de portugueses, acabaram por nem ser em vitórias, mas segundos lugares na Strade Bianche e na Liège-Bastogne-Liège, corridas nas quais foi o único a tentar fazer frente ao praticamente imbatível esloveno Tadej Pogacar.

A precocidade de Seixas também se vê na idade em que vai fazer a estreia no Tour, comparando-a, por exemplo, com Pogacar, que apenas se estreou aos 22 anos, em 2020, quando ganhou pela primeira vez a Grande Boucle, embora tenha feito a estreia em Grandes Voltas no ano anterior, na Volta a Espanha. Antes do Tour, Seixas vai correr em casa durante o mês de junho, com a sua preparação a passar pelo Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anteriormente conhecido como Critérium du Dauphiné. Na parte final da temporada, o jovem deverá estar nos Grandes Prémios de Québec e Montreal, no Canadá, e na Il Lombardia, aguardando ainda pela chama aos Mundiais, também disputados em Montreal.