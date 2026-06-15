A cantora britânica Bonnie Tyler acordou do coma induzido em que estava desde o início de maio, avança esta segunda-feira a equipa da intérprete numa nota no seu site oficial.

“A Bonnie não está mais em coma, mas permanece gravemente doente”, afirmou um representante da cantora, segundo a nota. A condição da intérprete da canção Total Eclipse of The Heart está a “melhorar”, mas o “processo de recuperação é lento”.

Bonnie Tyler está internada nos cuidados intensivos no hospital de Faro desde abril. Semanas antes de viajar, a cantora já tinha começado a sentir fortes dores abdominais. Mesmo assim, decidiu viajar para Portugal, onde tem uma segunda casa, tendo o seu estado de saúde piorado após a chegada a território nacional.

Apesar de se manter numa condição clínica grave, os médicos esperam que Bonnie Tyler recupere totalmente. Há algumas semanas, a equipa médica que a acompanha tentou tirar a cantora do coma induzido, mas isso resultou numa paragem cardíaca.

Para os meses de verão, a cantora tinha vários concertos agendados, mas teve de os desmarcar, pelo menos até ao final de agosto.

“Pedimos desculpa a todos os fãs da Bonnie e aos nossos parceiros pelo desapontamento que isto causa”, lê-se na nota, que agradece ainda a onda de amor e apoio “de todo o mundo” que a cantora tem recebido.