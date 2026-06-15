“Storm is coming”: o Mundial já sofre com as tempestades. Treinos cancelados e fan zones evacuadas nos EUA

Ainda este mês, Aiden Vargas foi encontrado morto nas águas do Blackwater River. O Palm Beach Post refere que as autoridades locais confirmaram que foi atingido por um raio. Aiden estava num caiaque quando o raio o derrubou. As autoridades da Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida (FWC) informaram que Aiden Vargas estava a remar com o pai no passado domingo quando o raio o atingiu. Várias equipas de busca e salvamento com mergulhadores foram acionadas para o local e Vargas foi encontrado morto na água. Foi a primeira morte da época de tempestades deste ano. Aconteceu a 4 de junho.

Adiar jogos? FIFA vai avaliar caso a caso

A realização de grandes eventos na Flórida, como os jogos do Mundial e todas as atividades ligadas à competição, exige uma coordenação rigorosa entre os organizadores, a administração dos estádios e as divisões locais de gestão de emergências. A FIFA segue as recomendações da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), que estipula que um jogo é cancelado se forem detetados raios a menos de 13 quilómetros de um estádio durante o Mundial.

Perante a ameaça de tempestades severas, frentes de rajada ou atividade elétrica, os protocolos baseiam-se na monitorização meteorológica em tempo real efetuada em parceria com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). Os planos de contingência obrigam a uma suspensão de todas as atividades: assim que são detetados relâmpagos ou trovões a uma distância de risco é emitida a ordem para interromper imediatamente os jogos e as atividades ao ar livre. A partir daí aplica-se a regra obrigatória de esperar pelo menos 30 minutos após o último sinal visível ou audível antes de se retomar qualquer operação.

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Assim que é ativado o protocolo, o jogo só pode ser retomado 30 minutos depois. Aí é feita uma avaliação. Se existirem condições o jogo retoma, se a situação se mantiver é preciso esperar mais 30 minutos para uma nova decisão. Isto pode acontecer várias vezes, o que significa que os jogos podem acabar por ser interrompidos indefinidamente se a tempestade se prolongar. A FIFA vai analisar caso a caso.

Portugal treinou num pavilhão

Ao terceiro dia em território norte-americano, a Seleção Nacional já teve de lidar com o apertado protocolo para tempestades. Em Palm Beach, a tarde começou com o céu nublado e rapidamente começou a chover e a trovejar. A Federação Portuguesa de Futebol transmitiu aos jornalistas que não seria nada preocupante e que, naquele momento, se mantinham todas as atividades previstas para o dia, com a conferência de imprensa de um jogador e o treino.

A situação acabou por mudar. 45 minutos antes da conferência de imprensa a comunicação social foi retirada do centro de treinos da seleção em Palm Beach. Foi recomendado que esperassem nas viaturas. A FPF comprometeu-se a atualizar a situação assim que possível. Às 18h00 locais, a hora agendada para as declarações de um jogador, surgiu uma nova mensagem do departamento de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol: “Face ao alerta de tempestade que todos estamos a presenciar e seguindo o protocolo para estas situações, todas as atividades media estão canceladas. Aguardamos a evolução das condições meteorológicas para avaliar a possibilidade de regressar ao treino. Não sendo, a equipa volta para o hotel”.