Especialistas alemães e portugueses reúnem-se, quinta e sexta-feira, na Universidade de Mainz para debater estratégias de expansão do português como língua estrangeira nas escolas alemãs.

O workshop “Jornada Pedagógica — O Português como Língua Estrangeira nas escolas alemãs” integra as comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa (assinalado em maio) e junta docentes dos vários níveis de ensino, investigadores e responsáveis da área educativa.

“O workshop contará, entre outros, com a presença de colegas alemães e portugueses da área da didática e do ensino de línguas estrangeiras”, disse à Lusa a coordenadora da iniciativa, Yvonne Hendrich.

Durante os dois dias de trabalhos estarão em discussão os desafios ligados à introdução e consolidação do português nos sistemas educativos dos diferentes estados federados alemães, bem como o desenvolvimento de materiais pedagógicos adaptados a esse contexto.

Na Renânia-Palatinado, onde se localiza a Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, o português ainda não pode ser escolhido como disciplina opcional nas escolas.

Também o estado vizinho Hessen “merecerá um especial destaque”, referiu Hendrich.

Segundo a docente, Hessen já integrou o português no currículo das línguas estrangeiras modernas do ensino secundário e dispõe de um currículo específico para a disciplina.

“No ano letivo de 2026/27, o Português poderá ser oficialmente oferecido como disciplina escolar nos liceus de Hessen“, explicou.

O encontro decorre no âmbito do projeto “Português em Prática” (PeP), lançado em 2020 com o objetivo de promover a introdução da língua portuguesa no sistema educativo alemão através de uma articulação entre escolas e universidades.

“O projeto visa divulgar e implementar, a longo prazo, a língua portuguesa como disciplina curricular no sistema educativo na Alemanha”, indicou.

Entre os resultados já alcançados, Hendrich destaca a criação de uma certificação académica para futuros professores de português, aprovada pelo Ministério da Educação da Renânia-Palatinado.

“Desde o semestre de inverno de 2022/23, a Universidade de Mainz oferece uma formação académica, até agora única na Alemanha”, sublinhou.

O projeto permitiu também a publicação, em setembro de 2025, do manual bilingue “Português em Prática”, destinado aos níveis A1 e A2 e concebido especificamente para o contexto escolar alemão.

“O manual pretende corresponder à falta de oferta de material didático adequado no mercado alemão”, referiu.

A obra foi desenvolvida para alunos sem contacto prévio com a língua portuguesa e procura responder às especificidades de um contexto não imersivo e frequentemente multilingue.

“Destina-se, em primeiro lugar, a falantes não nativos de português, socializados e escolarizados em alemão”, explicou.

Entre os principais obstáculos ao desenvolvimento do ensino do português na Alemanha estão as diferenças nas políticas educativas dos estados federados, a escassez de escolas que oferecem a disciplina, a falta de materiais adequados e a reduzida oferta de estágios para futuros professores.

“A questão do financiamento continua também a ser um desafio“, apontou.

Para Hendrich, a cooperação entre docentes e instituições dos dois países é um dos elementos essenciais para ultrapassar essas dificuldades e aumentar a visibilidade da língua portuguesa.

“É importante pensar em conjunto em possíveis estratégias para o futuro”, defendeu.

A responsável considera que o português tem um potencial ainda insuficientemente explorado no contexto educativo alemão, apesar de ser uma das línguas mais faladas do mundo.

O workshop decorre nos dias 18 e 19 de junho na Universidade Johannes Gutenberg de Mainz e conta com o apoio do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua.