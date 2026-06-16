As autoridades policiais norte-americanas impediram um ataque planeado para o evento de luta livre organizado na Casa Branca no último fim de semana para comemorar o 80.º aniversário de Donald Trump. De acordo com a Associated Press, o FBI obteve mensagens de texto encriptadas entre cerca de 20 participantes, nas quais eram compartilhados mapas detalhados da área do evento. Além disso, os intervenientes discutiram a necessidade de um “abrigo seguro” e de traçar rotas de fuga após a execução do possível ataque na residência oficial do Presidente norte-americano.

A agência de notícias detalha, citando uma fonte familiarizada com o assunto, que pelo menos cinco pessoas foram detidas nos estados norte-americanos de Ohio, Missouri e Califórnia. Um dos suspeitos tem 19 anos e é identificado como Tycen Proper, um jovem natural de Ohio. Foi a sua mãe a contactar as autoridades policiais locais na semana passada, preocupada com a compra de armas de fogo e comunicações online do filho.

O jovem terá admitido num interrogatório às autoridades policiais ter participado no planeamento de um ataque, sem que sejam conhecidos mais pormenores. Os registos das forças policiais relatam que alguns membros do grupo começaram a comunicar em março através de um grupo do TikTok chamado “Vanguard of the Old”. Os suspeitos planearam usar drones carregados de explosivos e atirar contra pessoas.

O FBI tomou conhecimento da possível ameaça a 10 de junho, quatro dias antes do evento de artes marciais que aconteceu no exterior da Casa Branca. “Graças à rápida ação do FBI, dos nossos parceiros e do Departamento de Justiça numa operação conjunta de vários estados, diversos indivíduos estão agora sob custódia e os supostos ataques planeados foram interrompidos”, escreveu o diretor do FBI, Kash Patel, num post na rede social X.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Os documentos citados pela agência noticiosa colocam entre as motivações para o ataque o descontentamento dos conspiradores com o rumo da política nos EUA.

A Associated Press ressalva que não ficou claro, nos registos judiciais divulgados, o quão perto os suspeitos de conspirar o ataque chegaram a estar de executar o plano.