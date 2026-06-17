Um jogo, um ponto. Portugal empatou com a RD Congo no primeiro jogo no Mundial 2026 e terá agora de correr atrás do prejuízo contra o Uzbequistão e a Colômbia para marcar presença nos 16 avos de final. Apesar de Roberto Martínez ter defendido que gostou da atitude dos jogadores em Houston, existem números que ajudam a explicar a escorregadela — incluindo o facto de a Seleção Nacional ter tido muito mais bola, mas só ter rematado à baliza no lance que deu o golo de João Neves.
O dia em que a numerologia se perdeu num futebol de praia (a crónica do Portugal-RD Congo)
41. Ronaldo é o mais velho jogador de campo a ser titular num Mundial
O primeiro número apareceu logo com o onze inicial. Para além de ter igualado Lionel Messi e Guillermo Ochoa enquanto únicos jogadores a participar em seis edições do Campeonato do Mundo, Cristiano Ronaldo tornou-se o mais velho jogador de campo a ser titular num Mundial, superando Atiba Hutchinson (Canadá, 2022) e Pepe (Portugal, 2022). E a verdade é que, aos 41 anos e mesmo se juntarmos os registos de todos os guarda-redes, o capitão da Seleção Nacional só fica atrás dos 45 de Essam El-Hadary (Egito, 2018).
Cristiano Ronaldo é o jogador de campo titular mais velho de sempre no Campeonato do Mundo:
41 anos: Cristiano Ronaldo (2026)???? ????
39 anos, 9 meses, 19 dias: Hutchinson (2022)
39 anos, 9 meses, 15 dias: Pepe (2022)
⚠ Juntando os guarda-redes, Cristiano Ronaldo só fica atrás de… pic.twitter.com/L2l0UthlOc
— Playmaker (@playmaker_PT) June 17, 2026
21. Neves é o terceiro mais jovem a marcar por Portugal em Mundiais
João Neves estreou-se no Campeonato do Mundo com um golo, estreando-se também a marcar em fases finais de grandes competições depois de já ter estado no Europeu de 2024, e o facto de ter apenas 21 anos ajudou-o a entrar na história da Seleção Nacional. Com o cabeceamento certeiro em Houston e contra a RD Congo, o médio do PSG tornou-se o terceiro jogador mais jovem a marcar por Portugal num Mundial, ficando à frente de António Simões (1966) e João Félix (2022) e atrás de Cristiano Ronaldo (2006) e Gonçalo Ramos (2022).
Mais jovens a marcar por ???????? Portugal em Campeonatos do Mundo:
21 anos, 4 meses: Cristiano Ronaldo (2006)????
21 anos, 5 meses: Gonçalo Ramos (2022)
21 anos, 8 meses: João Neves (2026)????
22 anos: António Simões (1966)
23 anos: João Felix (2022) pic.twitter.com/NKbzqggklI
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1. Nos últimos cinco Mundiais, Portugal só ganhou uma vez no arranque
Apesar da desilusão do resultado desta quarta-feira, a verdade é que não é assim tão estranho ver Portugal a escorregar logo no arranque num Campeonato do Mundo. Nas últimas cinco edições do Mundial, de 2010 e até 2026, a Seleção Nacional só venceu o primeiro jogo numa ocasião — e foi no último, no Qatar em 2022, contra o Gana (3-2). De resto, somou três empates contra Costa do Marfim (2010, 0-0), Espanha (2018, 3-3) e RD Congo (2026, 1-1) e uma derrota contra a Alemanha (2014, 4-0).
Nas 5 últimas edições do Mundial, ???????? Portugal só venceu o jogo de estreia uma vez:
2010 ???????? Costa Marfim, 0-0
2014 ???????? Alemanha, 0-4
2018 ???????? Espanha, 3-3
2022 ???????? Gana, 3-2
2026 ???????? RD Congo, 1-1 pic.twitter.com/iMRld1UEia
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16. Os golos que Portugal sofreu nos últimos 15 jogos
Sofrer pelo menos um golo por jogo tornou-se um dado adquirido para a Seleção Nacional. Com o golo sofrido em Houston contra a RD Congo, Portugal leva agora 11 golos sofridos nos últimos 15 jogos e no espaço de pouco mais de um ano, desde os quartos de final da Liga das Nações contra a Dinamarca. Ou seja, entre final four da Liga das Nações, qualificação para o Campeonato do Mundo, jogos particulares e o arranque do Mundial 2026, a equipa de Roberto Martínez concedeu 16 golos.
Nos 15 últimos jogos, Portugal sofreu golos em 11 – e sofreu um total de 16 golos neste período
Golos sofridos por nos 15 últimos jogos:
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— Playmaker (@playmaker_PT) June 17, 2026
10. Os jogos em Mundiais e Europeus que Cristiano Ronaldo leva sem marcar
Ao ficar em branco esta quarta-feira contra a RD Congo, Cristiano Ronaldo leva agora 10 jogos consecutivos sem marcar em fases finais de Europeus e Mundiais. O último golo do capitão da Seleção Nacional ao mais alto nível foi na fase de grupos do Mundial 2022, contra o Gana e de grande penalidade, sendo que terminou a partida em Houston com apenas três remates e sem que nenhum tenha acertado na baliza dos congoleses.
Cristiano Ronaldo soma 10 jogos consecutivos sem marcar em fases finais (Europeus e Mundiais) – o último golo foi em 2022, frente ao Gana, de penalti
⚠ No jogo de hoje, Cristiano Ronaldo fez 3 remates (nenhum enquadrado) e terminou com 0,79 expected goals – o maior registo de… pic.twitter.com/TnLpJKk2j5
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51. Os duelos individuais que Portugal perdeu
Ficou totalmente visível a olho nu durante o jogo, mas as estatísticas ajudam a comprová-lo. Durante os 90 minutos, Portugal venceu apenas 35 duelos individuais, enquanto que a RD Congo venceu 51 — uma disparidade clara que explica as dificuldades de Bernardo Silva na primeira parte, as lateralizações de Vitinha ao longo de toda a partida e a ideia sempre presente de que a Seleção Nacional não tinha corpo, velocidade ou intensidade para competir com os congoleses.
DUELOS INDIVIDUAIS ???? ganhos na estreia:
35 ???????? Portugal
5⃣1⃣ ???????? RD Congo#GoalPointFacts #PORDRC #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PiuIvhENNh
— GoalPoint (@_Goalpoint) June 17, 2026
1. Portugal só fez um remate à baliza contra a RD Congo — o do golo
As estatísticas finais do jogo são o espelho da superioridade não objetiva que Portugal demonstrou contra a RD Congo. A Seleção Nacional teve 75% de posse de bola contra os 25% do adversário, mas raramente a transformou em lances de perigo: fez menos remates (7 contra 8), menos remates enquadrados (1 contra 2) e criou menos ocasiões flagrantes (0 contra 1), chegando também ao apito final com menos expected goals (0.7 contra 0.8).
Portugal empatou na estreia no Mundial 2026,num jogo em que teve muita bola e terminou com mais expected goals, mas a RD Congo fez mais remates pic.twitter.com/T3CrW3mkxB
— Playmaker (@playmaker_PT) June 17, 2026