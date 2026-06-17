Um jogo, um ponto. Portugal empatou com a RD Congo no primeiro jogo no Mundial 2026 e terá agora de correr atrás do prejuízo contra o Uzbequistão e a Colômbia para marcar presença nos 16 avos de final. Apesar de Roberto Martínez ter defendido que gostou da atitude dos jogadores em Houston, existem números que ajudam a explicar a escorregadela — incluindo o facto de a Seleção Nacional ter tido muito mais bola, mas só ter rematado à baliza no lance que deu o golo de João Neves.

41. Ronaldo é o mais velho jogador de campo a ser titular num Mundial

O primeiro número apareceu logo com o onze inicial. Para além de ter igualado Lionel Messi e Guillermo Ochoa enquanto únicos jogadores a participar em seis edições do Campeonato do Mundo, Cristiano Ronaldo tornou-se o mais velho jogador de campo a ser titular num Mundial, superando Atiba Hutchinson (Canadá, 2022) e Pepe (Portugal, 2022). E a verdade é que, aos 41 anos e mesmo se juntarmos os registos de todos os guarda-redes, o capitão da Seleção Nacional só fica atrás dos 45 de Essam El-Hadary (Egito, 2018).

Cristiano Ronaldo é o jogador de campo titular mais velho de sempre no Campeonato do Mundo:

41 anos: Cristiano Ronaldo (2026)???? ????

39 anos, 9 meses, 19 dias: Hutchinson (2022)

39 anos, 9 meses, 15 dias: Pepe (2022) ⚠ Juntando os guarda-redes, Cristiano Ronaldo só fica atrás de… pic.twitter.com/L2l0UthlOc — Playmaker (@playmaker_PT) June 17, 2026

21. Neves é o terceiro mais jovem a marcar por Portugal em Mundiais

João Neves estreou-se no Campeonato do Mundo com um golo, estreando-se também a marcar em fases finais de grandes competições depois de já ter estado no Europeu de 2024, e o facto de ter apenas 21 anos ajudou-o a entrar na história da Seleção Nacional. Com o cabeceamento certeiro em Houston e contra a RD Congo, o médio do PSG tornou-se o terceiro jogador mais jovem a marcar por Portugal num Mundial, ficando à frente de António Simões (1966) e João Félix (2022) e atrás de Cristiano Ronaldo (2006) e Gonçalo Ramos (2022).

Mais jovens a marcar por ???????? Portugal em Campeonatos do Mundo:

21 anos, 4 meses: Cristiano Ronaldo (2006)????

21 anos, 5 meses: Gonçalo Ramos (2022)

21 anos, 8 meses: João Neves (2026)????

22 anos: António Simões (1966)

23 anos: João Felix (2022) pic.twitter.com/NKbzqggklI — Playmaker (@playmaker_PT) June 17, 2026

1. Nos últimos cinco Mundiais, Portugal só ganhou uma vez no arranque

Apesar da desilusão do resultado desta quarta-feira, a verdade é que não é assim tão estranho ver Portugal a escorregar logo no arranque num Campeonato do Mundo. Nas últimas cinco edições do Mundial, de 2010 e até 2026, a Seleção Nacional só venceu o primeiro jogo numa ocasião — e foi no último, no Qatar em 2022, contra o Gana (3-2). De resto, somou três empates contra Costa do Marfim (2010, 0-0), Espanha (2018, 3-3) e RD Congo (2026, 1-1) e uma derrota contra a Alemanha (2014, 4-0).

Nas 5 últimas edições do Mundial, ???????? Portugal só venceu o jogo de estreia uma vez:

2010 ???????? Costa Marfim, 0-0

2014 ???????? Alemanha, 0-4

2018 ???????? Espanha, 3-3

2022 ???????? Gana, 3-2

2026 ???????? RD Congo, 1-1 pic.twitter.com/iMRld1UEia — Playmaker (@playmaker_PT) June 17, 2026

16. Os golos que Portugal sofreu nos últimos 15 jogos

Sofrer pelo menos um golo por jogo tornou-se um dado adquirido para a Seleção Nacional. Com o golo sofrido em Houston contra a RD Congo, Portugal leva agora 11 golos sofridos nos últimos 15 jogos e no espaço de pouco mais de um ano, desde os quartos de final da Liga das Nações contra a Dinamarca. Ou seja, entre final four da Liga das Nações, qualificação para o Campeonato do Mundo, jogos particulares e o arranque do Mundial 2026, a equipa de Roberto Martínez concedeu 16 golos.

Nos 15 últimos jogos, Portugal sofreu golos em 11 – e sofreu um total de 16 golos neste período Golos sofridos por nos 15 últimos jogos:

???????? ⚽

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10. Os jogos em Mundiais e Europeus que Cristiano Ronaldo leva sem marcar

Ao ficar em branco esta quarta-feira contra a RD Congo, Cristiano Ronaldo leva agora 10 jogos consecutivos sem marcar em fases finais de Europeus e Mundiais. O último golo do capitão da Seleção Nacional ao mais alto nível foi na fase de grupos do Mundial 2022, contra o Gana e de grande penalidade, sendo que terminou a partida em Houston com apenas três remates e sem que nenhum tenha acertado na baliza dos congoleses.

Cristiano Ronaldo soma 10 jogos consecutivos sem marcar em fases finais (Europeus e Mundiais) – o último golo foi em 2022, frente ao Gana, de penalti ⚠ No jogo de hoje, Cristiano Ronaldo fez 3 remates (nenhum enquadrado) e terminou com 0,79 expected goals – o maior registo de… pic.twitter.com/TnLpJKk2j5 — Playmaker (@playmaker_PT) June 17, 2026

51. Os duelos individuais que Portugal perdeu

Ficou totalmente visível a olho nu durante o jogo, mas as estatísticas ajudam a comprová-lo. Durante os 90 minutos, Portugal venceu apenas 35 duelos individuais, enquanto que a RD Congo venceu 51 — uma disparidade clara que explica as dificuldades de Bernardo Silva na primeira parte, as lateralizações de Vitinha ao longo de toda a partida e a ideia sempre presente de que a Seleção Nacional não tinha corpo, velocidade ou intensidade para competir com os congoleses.

1. Portugal só fez um remate à baliza contra a RD Congo — o do golo

As estatísticas finais do jogo são o espelho da superioridade não objetiva que Portugal demonstrou contra a RD Congo. A Seleção Nacional teve 75% de posse de bola contra os 25% do adversário, mas raramente a transformou em lances de perigo: fez menos remates (7 contra 8), menos remates enquadrados (1 contra 2) e criou menos ocasiões flagrantes (0 contra 1), chegando também ao apito final com menos expected goals (0.7 contra 0.8).