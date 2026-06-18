O Governo autorizou esta quinta-feira uma despesa de quatro milhões de euros para aproveitamento de plasma sanguíneo na geração de medicamentos, a realizar pelo Instituto Português do Sangue, anunciou o ministro da Presidência.

António Leitão Amaro falava em conferência de imprensa para divulgar as principais decisões do Conselho de Ministros de quinta-feira.

“As pessoas que dão sangue merecem que a ajuda seja totalmente aproveitada”, assinalou o ministro, acrescentando que a geração de medicamentos essenciais a partir do plasma nacional implica uma despesa de quatro milhões de euros.

Leitão Amaro disse também que na área da reforma do Estado o Governo decidiu concentrar exclusivamente no Instituto Nacional de Estatística (INE) a função estatística que estava repartida em vários ministérios, passando o INE a partilhar com a administração pública os dados que vai recolhendo e tratando.