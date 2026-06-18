Um tribunal da Califórnia determinou que um homem de 31 anos está proibido de fazer contacto e aproximar-se de Sabrina Carpenter por cinco anos. William Applegate teve a ordem de restrição decretada depois de ter tentado invadir a casa da cantora, em Los Angeles, e ter rondado mais de dez vezes a propriedade ao longo do último mês.

O homem representou-se a si mesmo na audiência na manhã desta quarta-feira. Vestido com um fato, Applegate leu uma declaração na qual afirma fazer parte, com Carpenter, de “um programa militar governamental secreto”, e que ambos deveriam “ficar juntos o mais breve possível”, algo essencial para “a segurança do país e do mundo”, cita a Associated Press.

O homem assumiu ter ido à casa da cantora, mas disse que só foi ao local porque Carpenter “o queria lá”, e que está “mais do que disposto” a ficar longe da artista se fosse ela a dizê-lo. A cantora foi representada por um advogado, Blair Berk, que disse que Carpenter “está com medo pela sua segurança pessoal e pela segurança dos membros da sua família”.

A ordem de restrição proíbe Applegate de ter qualquer tipo de contacto ou aproximar-se mais do que 90 metros da casa, local de trabalho ou veículo de Sabrina Carpenter, da sua irmã, Sarah, e do seu companheiro, George Smith, que também vivem na residência em Los Angeles. No dia 1 de junho, um juiz de Los Angeles já tinha emitido uma ordem de restrição temporária com os mesmos termos, na sequência do episódio que deu origem ao pedido.

Foi no dia 23 de maio que Applegate terá invadido uma propriedade vizinha para depois ultrapassar a cerca de segurança e aparecer à porta da casa da cantora. De acordo com o pedido da ordem de restrição apresentado pela defesa da cantora, ao qual a CBS News teve acesso, o homem ter-se-á recusado a ir embora antes de ser detido pela polícia de Los Angeles.

Posteriormente a equipa de segurança de Sabrina Carpenter analisou as imagens de videovigilância da propriedade e percebeu que Applegate já havia passado de carro pela casa várias vezes desde o dia 20 de abril. Mesmo depois de ser detido, o homem voltou a conduzir até à residência da cantora outras duas vezes — a primeira delas menos de 24 horas depois de ter sido apanhado pelas autoridades.