O treinador Ismail Kartal vai orientar o Fenerbahçe pela quarta vez na carreira, após assinar contrato por uma época, sucedendo a Domenico Tedesco, anunciou esta quinta-feira o clube que terminou a última edição do campeonato turco de futebol no segundo lugar.

“O nosso treinador principal, Ismail Kartal, é um homem do futebol que conhece intimamente a cultura do Fenerbahçe, as expectativas da nossa comumidade e a dinâmica do nosso clube. Ele conquistou a admiração em todos os períodos em que esteve à frente do clube com a sua disciplina, espírito de luta e os resultados alcançados”, enalteceu o diretor de futebol do Fenerbahçe Oguz Çetin, citado no sítio oficial do clube na Internet.

Kartal, de 65 anos, comandou o Fenerbahçe nas temporadas de 2014/15, seguindo-se um curto período entre janeiro e maio de 2022, para substituir o técnico português Vitor Pereira, voltando novamente para 2023/24, sendo que, na primeira passagem, acabou mesmo por conquistar um troféu, a Supertaça da Turquia, com a ajuda dos antigos futebolistas lusos Bruno Alves e Raul Meireles.

Tedesco, de 40 anos, que agora orienta os italianos do Bolonha, foi despedido em abril último do ‘fener’, com Zeki Murat Göle a assumir o leme de forma interina até ao final da época.

O treinador português Jorge Jesus, que deixou os sauditas do Al Nassr, admitiu no final de maio poder regressar ao gigante turco da zona asiática de Istambul, que orientou na época 2022/23, mas os responsáveis do ‘fener’ optaram por Ismail Kartal.

“Tenho uma história ainda para acabar se calhar no Fenerbahçe. Já houve uma parte interessada, não só o Fenerbahçe, outra equipa da Turquia também me fez um convite. Ganhei em Portugal, no Brasil, na Arábia. O único país onde não fui campeão, mas ganhei a Taça foi na Turquia, no Fenerbahçe. Se calhar, tenho uma história para acabar. É uma das possibilidades que tenho”, afirmou, então, o antigo treinador de Sporting, Benfica e Flamengo.