22 futebolistas a ameaçarem fazer greve se não receberem mais dinheiro. Um presidente da federação irredutível. Um campo de treinos inclinado. Álcool às refeições. E a presença regular de mulheres mexicanas nos quartos de jogadores. Regressamos a Saltillo e a 1986, para reconstituir as polémicas épicas sobre a participação embaraçosa de Portugal no Mundial do México. Tem narração de Carla Jorge de Carvalho e guiões de Miguel Cordeiro. Ouça aqui todos os episódios:

Episódio 1. Um passaporte envenenado

A discussão sobre a ida das mulheres dos jogadores ao Mundial do México em 1986. Uma festa com álcool sem limites. As primeiras lutas por mais dinheiro. E as outras polémicas da seleção em Saltillo.

Episódio 2. Do campo de treino inclinado ao ultimato

Braço de ferro pelos prémios, com presidente da Federação irredutível. Doping de Veloso. Seguranças que fumavam droga. Empregados chamados para jogo-treino. E hotel que era antiga prisão de Saltillo.

Episódio 3. “Malditos mercenários”

Mulheres mexicanas no hotel dos jogadores. A falta a um jogo-treino. A rutura com a Federação. O ataque do ministro. O vinho à refeição. E uma vitória épica atropelada por uma frase no fim do jogo.

Episódio 4. “Portugal inteiro está contra vocês”

A proposta para combinar um resultado. A lesão do líder. As derrotas e o ambiente de funeral. A divisão entre os partidos. Os 8 jogadores castigados e a reação dos 175 companheiros.

Episódio extra. “Saltillo foi política: Bento, Carlos Manuel e Diamantino eram do Barreiro”

Ruy Seabra, selecionador em 1986, recorda em entrevista a importância de Manuel Fernandes e Shéu; a saga da “Seleção dos Pobres”; e a relação com os clubes: “Não perdíamos tempo com o Benfica”.

Inquérito de Saltillo. “A Federação falhou. Era o forrobodó”

Os esquerdismos. A fuga de informação. As falhas da FPF. E a recusa de Joaquim Oliveira. Entrevista a Jaime Dória Cortesão, autor do inquérito ao “comportamento indecoroso” dos jogadores no México’86.