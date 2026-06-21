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Eis mais um duelo improvável, como só o Campeonato do Mundo pode proporcionar. Até este sábado, eram quase nulas as chances de Equador e Curaçau se enfrentarem no futebol de seleções. Primeiro por serem países de confederações diferentes. Depois por terem equipas de qualidade distintas, ainda que a primeira jornada não o tenha mostrado e que as duas seleções da América tenham partido para a segunda ronda em igualdade pontual, sem qualquer ponto somado. No que concerne aos equatorianos, a obrigação era a vitória depois do desaire tardio com a Costa do Marfim (0-1), mas podia entrar em campo o capítulo dos golos, que pode servir de desempate no final da fase de grupos. Por seu turno, os curaçauenses viviam uma histórica participação no maior palco do mundo e o objetivo foi conseguido logo na primeira jornada, apesar da goleada ante a Alemanha (1-7): marcar um golo.

“Do ponto de vista físico, estão todos muito bem. É uma grande notícia. Tal como temos feito ao longo destes dois anos, respeitamos o adversário. Pela forma como sentimos, vivemos e pensamos, os jogos ganham-se em campo. Temos bem claro, enquanto equipa, que o importante é a vitória, e vamos trabalhar arduamente para a conquistar e dar uma alegria ao público e a nós próprios. Pelo que fizemos no outro dia, merecemos estes três pontos. Adeptos? Foi maravilhoso… Em primeiro lugar temos gratidão, porque sabemos o esforço que fazem para estar aqui e fica-nos essa sensação de desconforto por não podermos proporcionar-lhes essa alegria. Mas também a satisfação de saber que deram tudo, o que é mais um motivo para jogar, porque não há amor mais puro do que o dos adeptos. Vamos usar isso a nosso favor”, perspetivou Sebastián Beccacece.

“Tive outros sucessos notáveis na minha carreira, tanto a nível internacional como nacional. Mas quando olhamos para o ponto de partida deste processo, torna-se claro que tem sido um esforço de equipa extraordinário por parte de todos os envolvidos. Ver a alegria dos adeptos no final do jogo, apesar da goleada sofrida, foi um momento particularmente comovente e especial. Isso mostra o quanto os adeptos se orgulham desta equipa. Quando olhamos para onde tudo começou para o caminho que já percorremos, é impossível não ficar comovido. Há dois anos, quando começámos a formar esta equipa, contávamos apenas com três, quatro ou cinco jogadores. Os outros ainda não estavam convencidos. Aos poucos, à medida que os resultados foram melhorando, a seleção foi-se fortalecendo. No início havia muito pouco em funcionamento. No entanto, contávamos com um grupo de pessoas que se empenhou ao máximo para tornar o projeto um sucesso. É uma conquista extraordinária”, explicou o experiente Dick Advocaat.

????????⚔️???????? ECUADOR BUSCA RECUPERARSE GOLEANDO A LA DÉBIL CURAZAO ❌???? Ambos vienen de caer en sus debuts con #Ecuador en el final ante #CostadeMarfil y #Curazao siendo goleador en su primera vez en el Mundial ante #Alemania pero haciendo su primer gol en Mundiales. #Mundial pic.twitter.com/aee0TGQujg — LaDylaT (@LaDylaT2025) June 20, 2026

Na tri, Beccacece voltou a jogar com três centrais e com Pervis Estupiñán na ala esquerda, depois de ter rendido Alan Minda no onze. Para lá do defesa do AC Milan, Jordy Alcívar também foi novidade, entrando para o miolo por troca com Sontje Hansen. Na pantera negra, Advocaat fez igualmente duas mexidas na sua equipa, com Joshua Brenet e Juriën Gaari a entrarem para a defesa e Riechedly Bazoer e Sontje Hansen a saírem para o banco. O duelo do Arrowhead Stadium começou bastante animado, com as duas equipas a não terem medo de atacar a baliza adversária. A primeira oportunidade pertenceu a Enner Valencia, que apareceu isolado a atirar para uma grande defesa de Eloy Room (3′). Pouco depois, Pedro Vite tabelou com John Yeboah e atirou de pé esquerdo ligeiramente ao lado (14′), antes de Gonzalo Plata tentar desde a entrada da área, com a bola a terminar nas mãos de Room (28′). A fechar a primeira parte, o guardião do Miami FC voltou a evidenciar-se, travando o remate de John Yeboah (42′).

Ao intervalo, Sebastián Beccacece manteve a linha de três defesas, mas colocou Kevin Rodríguez no ataque. Ainda assim, a tendência manteve-se intocável, com Moisés Caicedo a atirar longe, rasteiro, para nova defesa de Eloy Room junto à relva (50′). Depois, na cobrança de um canto para o segundo poste, Piero Hincapié desviou para o meio, onde Valencia apareceu a cabecear para mais uma grande defesa de Room (59′). Na resposta, Jürgen Locadia conduziu o contra-ataque e, à entrada da área, rematou para defesa de Hernán Galíndez, atirando depois, na recarga, para nova intervenção do guarda-redes (60′). Seguiu-se um cruzamento de Yeboah para nova cabeçada de Valencia que terminou em defesa de Eloy (65′). No canto, Rodríguez voltou a testar o guardião, que segurou a recarga do veterano avançado (66′).

INTERVALO ⏱️

[ ???????? Equador 0-0 Curaçao ] Com as duas equipas a precisarem vencer para sonhar, é o Equador que vai fazendo mais por isso mas do outro lado Eloy Room tem segurado o Curaçao ????Recebe os StatsCards do Mundial no WhatsApp!

???? https://t.co/EdrnOlOEw1#ECUCUW… pic.twitter.com/DW41H27r4H — GoalPoint (@_Goalpoint) June 21, 2026

Depois da pausa para hidratação, Nilson Angulo saiu do banco, bem como Roshon van Eijma, Kenji Gorré e Jearl Margaritha. O Equador continuou à procura do golo da vitória frente a um Curaçau cada vez mais traído pelo cansaço, mas com uma alma tremenda. Vite voltou a tentar com um remate fortíssimo à entrada da área, mas nem assim conseguiu superar Room (80′). Já com Angelo Preciado, Gervane Kastaneer e Godfried Roemeratoe em campo, Enner Valencia recebeu de Angulo e rompeu na área pela meia-esquerda, mas rematou ao lado (84′). Jordy Caicedo foi a última aposta de Beccacece, entrando a tempo de ver Preciado acertar na trave com um cruzamento largo (90′). No último minuto da compensação, Roemeratoe quase fez autogolo, mas o nulo persistiu até ao fim (0-0).

A estrela

Que monumental exibição de Eloy Room! O guarda-redes de 37 anos chegou ao Campeonato do Mundo para deixar a sua marca e mostrar-se ao mundo antes de se retirar do futebol, e conseguiu-o com sucesso. E de que maneira. Room foi o grande obreiro da histórica conquista que Curaçau alcançou frente ao Equador, tendo contido o veloz ataque equatoriano, que não se fartou de tentar, e de inúmeras formas. No final, Eloy Room terminou com o extraordinário registo de 15 defesas, três golos evitados (2,5) e um merecido 10 no algoritmo do GoalPoint.

GET A ROOM! ???????????? ELOY ROOM ???????? sucede a Leo Messi com o segundo 10.0 do Mundial 2026 numa noite histórica para Curaçao (primeiro ponto num Mundial) e para o guardião, que passa a deter o recorde histórico de defesas (15) em 90 minutos num Mundial! ???? ????Recebe os StatsCards do… https://t.co/mQnZptYz3f pic.twitter.com/oe7Jn7OFGG — GoalPoint (@_Goalpoint) June 21, 2026

O joker

É certo que o Equador desiludiu, mas não se pode queixar de Moisés Caicedo, que foi o equilíbrio defensivo quando a equipa se partiu e um dos elementos de ligação com o ataque, colecionando passes importantes e tentativas de fora da área em forma de remate. Terminou o jogo com uma grande oportunidade criada, quatro cruzamentos, 99 passes, quatro passes longos, 27 conduções de bola, dois desarmes e dez recuperações de bola.

Moisés Caicedo vs Curaçao: 2 tackles won

4 accurate long balls

4 accurate crosses (most)

4 chances created

5 duels won

10 recoveries

99/111 accurate passes (most)

130 touches (most) No Curaçao player has more than 56 touches in the match. pic.twitter.com/0PYZRWKzM9 — StatMuse FC (@statmusefc) June 21, 2026

A sentença

Curaçau voltou a fazer história no Mundial-2026. Depois de ter marcado frente à Alemanha, a pantera negra pontuou pela primeira vez na história da competição e vai para a última jornada com o apuramento ainda em aberto. Afinal, com este resultado, os caribenhos continuam empatados com o Equador com um ponto e estão a dois da Costa do Marfim, que é o seu próximo adversário. Este jogo garantiu ainda o primeiro lugar dos alemães no grupo E.

Tabla de posiciones Grupo E del Mundial 2026. ⚽️???? pic.twitter.com/yYNwXoGjo8 — Alejo Sosa (@alejo_sosaa) June 21, 2026

A mentira

É certo que o Equador tentou de tudo, até ao fim, para chegar à vitória, mas esperava-se bem mais de uma das melhores seleções da América do Sul. Este jogo trouxe à tona as fragilidades defensivas da tri, que partiu muitas vezes a equipa em campo e não conseguiu conter as transições rápidas de Curaçau. No ataque a conversa foi outra, com a equipa a mostrar qualidade, embora em quantidade insuficiente para superar Room.