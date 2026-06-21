Um tripulante de um veleiro, ao largo do Faial, Açores, foi este domingo resgatado pela Estação Salva-vidas da Horta, depois de ter comunicado dificuldades a bordo da embarcação, que acabou por encalhar, disseram as autoridades.

O tripulante, de 57 anos e nacionalidade francesa, alertou as autoridades pelas 04:00 locais, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, e comunicou que a embarcação, também de bandeira francesa, registava dificuldades, na costa sudoeste da ilha.

“Foram, de imediato, ativados elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima da Horta e tripulantes da Estação Salva-vidas da Horta”, referiu a autoridade marítima, em comunicado.

Na mesma nota, as autoridades indicaram que, ao chegarem ao local, o homem já tinha saído do iate pelos próprios meios, para uma zona rochosa nas proximidades. Devido às condições meteorológicas e de mar que se faziam sentir, a vítima só foi resgatada pelas 8h45, tendo a embarcação encalhado, posteriormente.

O único tripulante do iate, que apresentava sinais de exaustão, foi assistido e posteriormente transportado pelos bombeiros voluntários do Faial, até ao Hospital da Horta, para posteriores análises clínicas.

A autoridade marítima adiantou que o proprietário do veleiro já foi notificado para a obrigatoriedade de apresentar agora um plano de remoção do iate.