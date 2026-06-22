Uma dos mais proeminentes porta-vozes do regime do deposto presidente da Síria, Bashar al-Assad, Jihad Makdissi, foi reintegrado no corpo diplomático pelo Governo de Ahmad al-Sharaa, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Makdissi, que fugiu da Síria em 2012 para se juntar à oposição, foi nomeado “conselheiro para os assuntos norte-americanos”, afirmou, este domingo, o ministério, que apresentou uma lista de nomeações.

“Com orgulho e gratidão, regresso agora às fileiras da nova diplomacia síria”, escreveu Makdissi, na rede social X.

With great pride and deep gratitude, I am honored to return today to the ranks of Syria’s renewed diplomatic service. I extend my sincere thanks and appreciation to His Excellency Foreign Minister Mr. Asaad Al-Shaibani for the confidence he has placed in me by granting me the… — Makdissi (@Makdissi) June 21, 2026

Cristão nascido em Damasco, Makdissi foi uma das figuras mais proeminentes do regime de Assad no início da guerra civil síria, que eclodiu em março de 2011, como porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Mas o antigo aliado de Assad desapareceu em dezembro de 2012, para reaparecer alguns meses depois, anunciando que tinha deixado a Síria “porque a polarização no país tinha atingido um estágio mortal e destrutivo”.

Gostava de ter ficado (…) mas já não há espaço para moderação neste caos”, acrescentou Makdissi.

No exílio, tornou-se uma figura de destaque na oposição e participou em negociações em Genebra sob os auspícios da ONU.

Após Assad ser deposto por uma coligação islamista, em dezembro de 2024, Makdissi fez várias visitas à Síria e reuniu-se com responsáveis do novo governo.

A nomeação surge numa altura em que as autoridades sírias trabalham para reconstruir as relações internacionais após quase 14 anos de guerra civil e isolamento diplomático, com os Estados Unidos a consolidarem-se como um dos principais apoiantes.