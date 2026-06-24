A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai declarar em 2 de julho o fim do surto de hantavírus detetado num navio de cruzeiro, caso não sejam reportadas novas infeções entre as 54 pessoas que ainda estão em quarentena.

A informação foi avançada esta quarta-feira em conferência de imprensa pelo diretor-geral da OMS, que adiantou que o número de casos se manteve estável nos 13 durante várias semanas, tendo sido confirmadas três mortes.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sequência do surto registado no navio de cruzeiro Hondius, 650 contactos dos passageiros afetados foram identificados e monitorizados em 33 países.

“Agradeço a todos os países que contribuíram de diversas formas para a resposta a este surto, especialmente pela liderança e solidariedade demonstradas por Espanha e pelo seu primeiro-ministro, Pedro Sánchez”, salientou o responsável da OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus referiu ainda que a OMS vai continuar a investigar a origem do surto, assim como o hantavírus, alegando que esse trabalho é importante para o desenvolvimento de diagnósticos, de tratamentos e de vacinas.

O Hondius zarpou em 1 de abril de Ushuaia, no sul da Argentina, para atravessar o Atlântico Sul com passageiros de diferentes nacionalidades e, durante a viagem, três pessoas morreram e outras quatro apresentaram sintomas de infeção.

O navio dirigiu-se para as Canárias, onde os passageiros e parte da tripulação desembarcaram e foram repatriados para os seus países, numa operação coordenada pela OMS e autoridades espanholas.