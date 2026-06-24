O piloto italiano Francesco Bagnaia vai deixar a Ducati no final de 2026, após oito temporadas ao serviço da construtora italiana, seis das quais na equipa principal, anunciou esta quarta-feira a marca transalpina.

Com a moto da Ducati, Pecco Bagnaia, de 29 anos, conquistou dois títulos mundiais de pilotos, em 2022 e 2023, 31 vitórias, 63 pódios e 28 ‘pole positions’.

“Pecco escreveu uma parte fundamental da história desportiva da Ducati. Ele cresceu connosco, acreditou no projeto e, juntamente com a equipa, teve um contributo decisivo para trazer a [moto] Desmosedici GP de volta ao topo do MotoGP, reconquistando para Borgo Panigale [terra da Ducati] o título de pilotos que fugia há 15 anos”, disse o diretor executivo da Ducati.

O diretor geral da equipa, Luigi Dall’Igna, disse que com Pecco Bagnaia “a faísca acendeu imediatamente”, garantindo que, desde muito novo, quiseram “construir um projeto à volta do italiano”.

“Ele é rápido, mas acima de tudo inteligente. O objetivo era levar a Desmosedici GP ao seu potencial máximo. Conseguimo-lo. Graças ao trabalho de toda a equipa e à tecnologia, mas acima de tudo graças ao talento de Pecco, que, 15 anos depois, trouxe o vermelho da Ducati de novo ao topo da hierarquia”, referiu.

A notícia da saída de Bagnaia surge um dia depois de a Ducati Lenovo Team ter anunciado a renovação do contrato com o espanhol Marc Márquez até 2028.

A renovação prolonga a ligação entre a Ducati e o heptacampeão mundial de MotoGP, nove vezes campeão do mundo no conjunto das várias categorias, que em 2025 voltou a conquistar o título da categoria rainha ao serviço da equipa italiana.