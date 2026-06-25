O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu esta quinta-feira a vitória do Presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, e afirmou que a amizade entre os dois países “transcende ideologias”.

“Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha do seu novo Presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo”, escreveu nas redes sociais, um dia depois de o Conselho Nacional Eleitoral da Colômbia ter confirmado o resultado que deu a vitória ao candidato da extrema-direita.

“A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a superação de desafios comuns como a preservação da Amazónia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, acrescentou.

Lula da Silva, um dos principais líderes da esquerda latino-americana, é próximo do atual Presidente colombiano, Gustavo Petro, cujo aliado, o senador Iván Cepeda, perdeu as eleições do passado domingo para De la Espriella.

Brasil e Colômbia partilham uma fronteira de 1.644 quilómetros na região amazónica.