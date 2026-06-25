Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA atingiram 215.000 na semana que terminou a 20 de junho, uma descida de 12.000 face ao nível revisto da semana anterior, segundo o Departamento do Trabalho (DOL) norte-americano.

“Na semana que terminou em 20 de junho, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego, ajustado sazonalmente, foi de 215.000, uma diminuição de 12.000 em relação ao nível revisto da semana anterior”, que passou de 226.000 para 227.000, indicou, em comunicado.

Por sua vez, a média móvel das últimas quatro semanas atingiu 224.2250, mais 750 em comparação com a média revista da semana anterior.

Na semana passada, a média móvel a quatro semanas foi revista em alta, passando de 223.000 para 223.500.

A taxa de desemprego segurado (que analisa a cobertura dos benefícios face ao número de desempregados) manteve-se em 1,2% na semana que terminou a 13 de junho.

Neste período, o número de desempregados com acesso a estes benefícios, ajustado sazonalmente, foi de 1.821.000, um acréscimo de 21.000 em relação ao nível revisto da semana anterior, que passou de 1.810.000 para 1.800.000.