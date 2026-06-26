A CDU nas cidades de Vila Nova de Gaia e Porto criticaram esta sexta-feira a “ausência de visão pública, regional e consequente para as travessias do Douro” dos autarcas à frente daqueles municípios, face à posição quanto à nova ponte.

“A CDU intervirá junto do Governo e nos órgãos autárquicos para exigir todos os esclarecimentos necessários sobre a ponte de alta velocidade, os seus acessos, os seus impactos, o papel da Agência Portuguesa do Ambiente e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), a localização da estação em Gaia, a extensão em túnel, as alternativas estudadas e a eventual alteração ou eliminação do tabuleiro rodoviário previsto”, pode ler-se na nota esta sexta-feira divulgada pelas duas estruturas da Coligação Democrática Unitária (CDU).

Os comunistas respondem, assim, à posição dos dois autarcas, que discordam da inclusão de um tabuleiro rodoviário na nova ponte destinada à alta velocidade ferroviária, tendo Pedro Duarte (Porto) e Luís Filipe Menezes (Gaia), ambos eleitos pela coligação PSD, CDS e IL, dito que vão tentar convencer o Governo a abdicar dessa solução.

Porque “Porto e Gaia não precisam de mais pontes tratadas como troféus políticos”, defendem “planeamento público, participação democrática, articulação regional e soluções de mobilidade que sirvam as populações”.

A CDU critica a falta de discussão pública do plano de ligação da ponte às cidades, pedindo que sejam “tornados públicos todos os estudos e elementos” relativos à alta velocidade Porto-Oiã, pedindo um posicionamento público à CCDR-N e ao Governo que esclareça “se admite prolongar ou reforçar o processo de consulta pública”.

“A questão que se coloca agora não é dizer ‘sim’ ou ‘não’ ao tabuleiro rodoviário previsto no projeto em avaliação, nem escolher por declaração mediática entre Santo Ovídio e Vilar do Paraíso, mais ou menos túnel, ou esta ou aquela ponte. A questão é saber que projeto de alta velocidade está efetivamente em cima da mesa”.

A proposta para inserir a linha de alta velocidade no Porto confirma a existência de uma só ponte sobre o rio Douro, estação de Gaia em Santo Ovídio e uma passagem superior abrigada em Campanhã, e o projeto de execução referente ao troço de Espinho, Porto e Gaia está em consulta pública até segunda-feira.

A ligação Porto-Lisboa em alta velocidade colocará as duas cidades a cerca de 1h15 de tempo entre si, e terá paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria.

Deverá estar pronta na totalidade em 2032, tal como Porto-Vigo, com estações no aeroporto do Porto, Braga, Ponte de Lima e Valença.