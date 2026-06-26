A Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra alertou esta sexta-feira para possíveis “constrangimentos pontuais” no atendimento nos próximos dias na sequência da implementação de novos sistemas de informação clínicos e administrativos nos seus hospitais.

Em causa está a implementação, a partir de sábado, de dois sistemas utilizados na maioria das unidades do Serviço Nacional de Saúde, o SONHO e o SClínico, que vão permitir uma maior integração da informação clínica e administrativa, a harmonização de processos e o reforço da articulação entre as diferentes equipas, adiantou a ULS.

A unidade de saúde realçou ainda que foi preparado um plano de acompanhamento e suporte às equipas, mobilizando profissionais dedicados ao apoio da implementação dos sistemas, para “garantir a continuidade da prestação de cuidados e uma resposta célere a eventuais dificuldades”.

No entanto, durante os primeiros dias de funcionamento, “poderão verificar-se constrangimentos pontuais nos tempos de atendimento, decorrentes da adaptação aos novos sistemas de informação”, avisou a unidade local de saúde no seu site.

Pedindo a “compreensão e colaboração” dos utentes nesse período de transição, a ULS salientou que a entrada em funcionamento destes novos sistemas resulta de um processo de preparação que envolveu dezenas de profissionais, incluindo ações de formação, sessões de capacitação, testes funcionais e definição de planos de contingência, com o objetivo de “assegurar uma transição segura e minimizar o impacto na atividade assistencial”.

A ULS Amadora-Sintra abrange os hospitais Fernando Fonseca e de Sintra, assim como os centros de saúde dos dois concelhos, servindo uma população de cerca de 600 mil pessoas.