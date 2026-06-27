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Só a vitória interessava. À partida para a última jornada da fase de grupos, Nova Zelândia e Bélgica sabiam que a vitória era suficiente para chegarem à fase a eliminar como uma das duas melhores equipas do grupo G. Ainda assim, os diabos vermelhos desiludiram nas duas primeiras partidas, não tendo conseguido ir além do empate frente ao Irão e ao Egito. Para lá do resultado final, o que saltou mais à tona no universo belga foi a incapacidade para marcar em jogo corrido, já que o seu único golo surgiu de um autogolo. Por outro lado, os all whites empataram com os iranianos e caíram diante dos egípcios, resultados que os deixaram a depender do outro jogo deste grupo.

“Bélgica? Acho que agora estão sob alguma pressão. Têm dois empates, mas estão invictos há 15 jogos, pelo que estão numa série muito boa. Provavelmente não têm jogado tão bem como gostariam neste Mundial e, se não ganharem este jogo, correm o risco de ter de voltar para casa. Vai ser interessante ver como reagem ao encontrarem-se nesta situação. Neste jogo temos de ser impecáveis. Não podemos cometer erros. Há demasiados jogadores de classe mundial em campo. Se cometermos um erro, podemos ser castigados. Tem de ser uma exibição perfeita. Demos a nós próprios a oportunidade de ganhar o último jogo da fase de grupos e de nos qualificarmos graças a esse ponto que temos na classificação. Preferíamos muito mais estar aqui com quatro ou seis pontos. Não é esse o caso, mas continuamos no torneio. Se ganharmos o nosso último jogo, qualificamo-nos. Viemos para a fase a eliminar e ela chegou mais cedo. Agora já estamos na fase a eliminar”, explicou Darren Bazeley.

“O Jérémy [Doku] regressou há três dias. Por isso, só participou no treino de hoje [quinta-feira]. ⁠Fez um pouco mais, mas não treinou durante sete dias e isso não é insignificante. Estamos muito contentes por tê-lo de volta. Provavelmente não vai jogar os 90 minutos, mas sabemos que pode fazer a diferença assim que entrar em campo. O nosso jogo não se baseia num único jogador. É o espírito coletivo. Essa é a verdadeira força da Bélgica. O [Romelu] Lukaku não aguenta os 90 minutos. Se for titular, vai ser substituído. Se não for titular, pode ajudar-nos a partir do banco. Mas está em forma”, detalhou Rudi Garcia sobre a sua equipa.

Win and advance — both desperate ⚡ ???????? NEW ZEALAND vs BELGIUM ????????

????️ BC Place | Vancouver

???? 11:00PM ET · 8:45AM NST ★ · 8:30AM IST ·

???? @newzealandfootball · @sporza

Thread: injuries · XIs · tactics · score???? ????#WC2026 #NZLvBEL #FPL__MN pic.twitter.com/Ka5StzZQeT — FPL Manager Nepal (@FPL__MN) June 26, 2026

Os kiwis entraram em campo com apenas duas novidades, dado que Tyler Bindon e Ryan Thomas substituíram Michael Boxall e Callum McCowatt, que se sentaram no banco. Já os diabos vermelhos, que estavam sem o suspenso Nathan Ngoy e o lesionado Zeno Debast, mudaram quase meia equipa, com Arthur Theathe, Doku, Charles de Ketelaere, Hans Vanaken e Timothy Castagne a renderem Lukaku, Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers, Nicolas Raskin e Ngoy. A primeira ocasião de perigo saiu de uma grande jogada coletiva, com Kevin de Bruyne a tocar de cabeça para Hans Vanaken, que isolou Leandro Trossard com um passe de primeira, mas o remate cruzado do avançado do Arsenal embateu no poste, com Bindon a cortar em cima da linha de baliza (11′). Pouco depois chegou a estar marcado um penálti de Finn Surman por corte com o braço, mas o árbitro reverteu a decisão depois de ver as imagens, considerando que o defesa estava em posição natural (22′).

Foi através de um canto que a Bélgica desbloqueou a partida e aproximou-se do apuramento, com De Bruyne a levantar na esquerda para o segundo poste, onde Tim Payne se esqueceu da bola e, quando se virou, só conseguiu tocar-lhe com o peito, permitindo que Trossard completasse da melhor forma sem qualquer oposição (28′). Depois do golo, os neozelandeses expuseram-se no ataque, mas a oportunidade seguinte voltou a ser dos belgas, com Doku a receber na esquerda, a sentar Payne e a desferir um remate em arco que saiu por cima (39′). Logo a seguir foi a vez de De Bruyne combinar com Trossard e ganhar espaço dentro da área, pecando na altura do remate, que foi muito torto (42′). No lance seguinte, Vanaken colocou a bola no espaço fechado em De Ketelaere que, de pé esquerdo, obrigou Max Crocombe a uma boa defesa a dois tempos (43′).

Ao intervalo, Bazeley mexeu na sua equipa para colocar dois avançados — Ben Old e Jesse Randall —, mas a Bélgica continuou por cima e a colecionar remates. Num desses lances, Hans Vanaken colocou em Kevin de Bruyne, o médio do Nápoles descobriu Leandro Trossard dentro da área com um grande passe em profundidade e, depois de tentar numa primeira instância, o avançado dominou no peito e colocou a bola no fundo da baliza sem a deixar cair (50′). Na resposta, Elijah Just recebeu longe da baliza, aproximou-se e, à entrada da área, rematou no meio de defesas para uma grande estirada de Thibaut Courtois (54′). Na parte final, os all whites foram à procura do golo de honra, que apareceu na sequência de um canto, com Just a recolher e a bater de pé direito para o 1-3 (84′). Logo a seguir, Saelemaekers foi lançado na direita, tocou para o cruzamento de Nicolas Raskin e, ao segundo poste, Lukaku, que tinha acabado de entrar, completou para o golo (86′). Ainda houve tempo para Lukaku assistir Saelemaekers, que fechou as contas com um belo remate colocado (90+4′).

A estrela

Sem Romelu Lukaku, a referência do país nos últimos anos, Leandro Trossard foi o maior protagonista do ataque belga e fez por isso. Fosse pela esquerda, pela direita ou pelo meio, o avançado do Arsenal criou bastantes problemas aos adversários e acabou por ficar aos dois golos da vitória da sua seleção, que até podiam ter sido mais. Há quatro anos que Trossard não bisava pela Bélgica, ficando ainda ligado ao golo de De Bruyne, apesar de ter feito a assistência de forma inusitada.

Leandro Trossard is the first Belgian player to score 2+ goals in a World Cup match since Romelu Lukaku vs Tunisia in 2018. ⚽️⚽️ pic.twitter.com/nJ94S4XC4R — Squawka (@Squawka) June 27, 2026

O joker

No capítulo do passe, Kevin de Bruyne é um dos melhores jogadores do mundo, se não for mesmo o melhor. E frente à Nova Zelândia voltou a demonstrá-lo. Irrepreensível de frente para a baliza, o médio voltou a jogar de cadeirinha e a servir os seus colegas com passes primorosos, fazendo o gosto ao pé com um belo remate cruzado de fora da área. Curiosamente, De Bruyne nunca tinha marcado em Mundiais.

Kevin De Bruyne scores a goal that puts Belgium top of Group G. Unc's still got it ???????????? pic.twitter.com/yGkXh3eV1b — B/R Football (@brfootball) June 27, 2026

A sentença

Com esta vitória, a Bélgica garantiu o apuramento para a fase a eliminar do Mundial, que falhou há quatro anos, no Qatar. O resultado acabou por ser suficiente para carimbar o primeiro lugar, com os belgas a aproveitarem o empate entre Egito e Irão para se superiorizarem aos africanos devido aos dois golos no fim. Na próxima fase, a equipa de Darren Bazeley vai enfrentar o terceiro classificado dos grupos A, I ou J, num jogo que está agendado para as 21 horas (de Lisboa) da próxima quarta-feira, em Seattle. Já a Nova Zelândia vai para casa com apenas um ponto somado.

Tabla de posiciones final del Grupo G del Mundial 2026. ⚽️???? pic.twitter.com/NLrMGZMWWV — Alejo Sosa (@alejo_sosaa) June 27, 2026

A mentira

A Bélgica chegou a este jogo com apenas um golo nos últimos cinco jogos em Campeonatos do Mundo, através de um… autogolo. No meio de um ataque pouco esclarecido, liderado por Romelu Lukaku, os belgas precisaram de 74 remates para fazerem um golo da sua autoria na competição. A partir daí, o ketchup abriu e partiram para uma goleada que parecia improvável. E, curiosamente, tudo aconteceu no dia em que o ponta de lança teve de ser gerido por conta dos problemas físicos, entrando para fechar as contas da vitória folgada.