Um jogo do Irão no Mundial 2026 é muito mais do que um jogo do Irão num Campeonato do Mundo. Depois de todas as indecisões sobre a própria participação, a incerteza sobre as viagens do México para os EUA e todos os obstáculos na fronteira norte-americana, os iranianos estrearam-se mesmo com um empate contra a Nova Zelândia. Os problemas, porém, continuam a existir.

Na antecâmara do jogo deste domingo contra a Bélgica, o selecionador iraniano aproveitou a antevisão para criticar os treinadores de todas as outras seleções, queixando-se de falta de apoio. “Temos muitos desafios, principalmente fora de campo. Fiz uma pergunta aos outros 47 selecionadores e ninguém respondeu. Não tenho visto apoio nenhum, não tive nenhuma reação de ninguém. Até parece que o honrado selecionador da Bélgica já disse que estamos aqui para falar de futebol e não de política”, começou por dizer Amir Ghalenoei.

“As nossas queixas estão relacionadas com a maneira como a organização do Mundial se comportou connosco. E não ouvi nada dos outros treinadores. Devem estar ocupados com as suas equipas, não recebemos nada. Eu tê-lo-ia feito”, acrescentou, revelando também que os iranianos ainda foram abordados pela FIFA sobre a possibilidade de viajarem para os EUA logo na sexta-feira, mas a hipótese não se concretizou e a viagem para a cidade do jogo voltou a acontecer na véspera e com regresso marcado para o momento imediatamente após o apito final.

Era neste contexto que o Irão, depois de ter empatado com a Nova Zelândia na primeira jornada do Grupo G, defrontava a Bélgica no SoFi Stadium de Los Angeles, sendo que os belgas também tinham empatado contra o Egito. Amir Ghalenoei mantinha Mehdi Taremi no ataque, enquanto que Rudi Garcia já contava com Romelu Lukaku como referência ofensiva, lançando Leandro Trossard, De Bruyne e Saelemaekers no apoio ao avançado. Jérémy Doku ficava de fora, alegadamente devido a uma infeção respiratória, sendo que o jogador do Manchester City já pediu para se ausentar dos EUA durante o mês de julho para assistir ao nascimento do primeiro filho.

Numa primeira parte que terminou sem golos, a Bélgica começou melhor e poderia perfeitamente ter inaugurado o marcador em diversas ocasiões, com Alireza Beiranvand a travar oportunidades de De Cuyper (9′ e 44′) e Tielemans (22′). O Irão respondeu com uma boa oportunidade de Hossein Kanaani, que atirou na grande área para Courtois defender (14′), e Taremi conseguiu mesmo marcar na sequência de um lance brutalmente estudado (25′), mas o golo foi anulado por fora de jogo do antigo avançado do FC Porto. Ao intervalo, belgas e iranianos estavam empatados.

O segundo tempo começou com a mesma lógica: a Bélgica estava por cima e poderia ter marcado com um remate de Saelemaekers que foi à malha lateral (50′), mas o Irão não precisava de muito tempo para criar estragos e Taremi voltou a obrigar Courtois a uma defesa importante (53′). Alireza Beiranvand foi novamente crucial ao parar um pontapé de De Cuyper com uma intervenção impressionante (59′) e o jogo tornou-se progressivamente mais imprevisível.

Com pouco mais de 20 minutos para jogar, Nathan Ngoy foi expulso com cartão vermelho direto, depois de travar Taremi quando o avançado seguia isolado para a baliza, e a equipa de Rudi Garcia ficou em inferioridade numérica. Até ao fim, entre as cautelas belgas e o desgaste iraniano, já nada mudou: Bélgica e Irão empataram sem golos em Los Angeles e mantêm-se com apenas dois pontos conquistados, ficando agora à espera do que fazem Egito e Nova Zelândia no outro jogo do Grupo G.

A estrela

Alireza Beiranvand ditou o resultado do jogo. O guarda-redes iraniano de 33 anos que atua no Tractor foi importante na primeira parte, travando oportunidades de De Cuyper e Tielemans, mas tornou-se crucial na segunda, parando uma nova tentativa de De Cuyper com uma intervenção impressionante — que é desde já uma das melhores do Mundial 2026. Tudo num jogo em que chegou a ver o suplente a aquecer, logo nos instantes iniciais, depois de um choque com Romelu Lukaku que o obrigou a ser assistido pela equipa médica.

O joker

Não conseguiu marcar, mas foi quem mais tentou. Maxim De Cuyper foi o grande inconformado da Bélgica, somando oportunidades de golo tanto na primeira parte como na segunda — e esbarrando sempre na inspiração de Alireza Beiranvand. Aos 25 anos, numa equipa recheada de estrelas como Kevin De Bruyne, Lukaku ou Leandro Trossard, o médio do Brighton apareceu constantemente em zonas de finalização e poderia mesmo ter sido o herói dos belgas. Só faltou marcar.

A sentença

Com este resultado, Bélgica e Irão têm agora dois pontos no Grupo G e ficam à espera do resultado entre Egito e Nova Zelândia, adiando a matemática do agrupamento para a última jornada. Se é certo que dificilmente as duas equipas falham os 16 avos de final, até porque passam oito dos terceiros classificados, também fica claro que o jogo deste domingo foi muito melhor para os iranianos do que para os belgas.

A mentira