A nadadora neerlandesa Marrit Steenbergen bateu este sábado o recorde do mundo dos 100 metros livres, ao nadar a distância em 51,68 segundos durante os Internacionais de Itália, em Roma.
Melhor nadadora europeia em 2025, Marrit Steenbergen retirou três centésimos ao anterior máximo, que pertencia à sueca Sarah Sjöström desde 2017, emergindo cada vez mais como a grande favorita aos Europeus de Paris, em agosto.
Atual campeã mundial dos 100 metros livres, a neerlandesa impôs-se na Final A a Siobhan Haughey (52,52 segundos), de Hong Kong, e a Sara Curtis (52,69), que bateu o recorde italiano.