Uma autarca de 35 anos está a dividir o Japão por gozar a licença de maternidade: “Eu não posso tornar-me um homem"

Já era a autarca japonesa mais nova de sempre e a primeira mulher a assumir a cidade de Yawata. Depois, tornou-se provavelmente a única presidente de uma câmara no país a gozar uma licença de maternidade. A decisão, anunciada em maio, tem mantido o debate vivo até hoje, sobretudo entre os homens — no país que elegeu a primeira primeira-ministra no ano passado.

Shoko Kawata foi eleita em 2023 com promessas de combater o despovoamento com uma agenda focada na expansão dos cuidados médicos infantis e na promoção do turismo. A autarca de 35 anos, economista de formação, espera o seu bebé para meados de setembro — e é por volta dessa altura que irá aproveitar a lei e tirar 16 semanas de licença.

Ao descobrir que estava grávida, a autarca decidiu — após articular com a sua equipa — tirar dois meses de licença antes e dois depois do parto. Durante a sua ausência, as decisões mais importantes continuarão sob a sua tutela, mas a gestão diária de Yawata — cidade a mais de 450 quilómetros de Tóquio — ficará a cargo de um assistente designado pela própria. Segundo a CNN Internacional, a autarca pretende acompanhar os e-mails a partir de casa e prevê regressar ao cargo em dezembro.

O anúncio da decisão, em maio, gerou controvérsia nas redes sociais no Japão. Vários utilizadores criticaram a opção da autarca, defendendo que a ausência prolongada de uma líder eleita numa autarquia constitui má gestão do dinheiro dos contribuintes.

Numa publicação partilhada na sexta-feira no X, a autarca explicou que sentiu necessidade de fundamentar melhor a sua decisão. “Considero que, independentemente da posição ou profissão, e sem distinção de género, devemos aspirar a uma sociedade em que seja possível conciliar os eventos da vida com a carreira, permitindo que todos possam demonstrar as suas capacidades”, escreveu, assumindo que avançou com a divulgação pública com o “intuito de servir de precedente”.

“Dado que se trata de um caso com poucos precedentes a nível nacional, e com o intuito de contribuir para a criação de uma sociedade em que, no futuro, pessoas em situações semelhantes possam conciliar com tranquilidade a maternidade e a educação dos filhos com o trabalho, não tencionamos proceder a qualquer redução da remuneração”, consta ainda na mensagem.

Em Yawata, a notícia dividiu os cerca de 70 mil habitantes da cidade no oeste do Japão famosa pelos seus templos, plantações de chá e cerejeiras.