Bebé encontrado morto numa casa de banho portátil num festival de música no Michigan

Um bebé foi encontrado morto numa casa de banho portátil do festival Electric Forest, no Michigan, nos Estados Unidos. O cadáver foi encontrado no domingo de manhã, por um funcionário, havendo já uma investigação policial em curso, avançou a Polícia do Sexto Distrito de Michigan.

As autoridades não definiram as circunstâncias da morte, nem conseguiram identificar nenhum progenitor do bebé, refere a Associated Press, mas fontes citadas pela televisão local WOOD, filiada da NBC, alegam que o bebé pode ter nascido dentro do recinto, pois “a placenta e o cordão umbilical estavam presentes”. No entanto, não se sabe se terá nascido morto ou se se afogou após o parto na casa de banho.

A Polícia do Sexto Distrito de Michigan lançou um apelo na rede social X, aos participantes do evento. “Se esteve na área e observou alguma coisa anormal, ou se tem informação que acredita poder ser relevante, nós encorajamo-lo a apresentar-se [às autoridades]“, pede a polícia local.

The Michigan State Police continue to investigate the discovery of a deceased neonate found Sunday morning in the camping area at the Electric Forest Festival. Investigators are asking for the public's assistance. If you were in the area and observed anything unusual, or if you… pic.twitter.com/Lfmrb7g9Hz — MSP Sixth District (@mspwestmi) June 28, 2026

A organização do festival lamentou a morte do bebé. Na rede social Instagram, partilhou o apelo das autoridades e lamentou o sucedido, tendo pedido aos participantes do evento para colaborarem com a polícia.