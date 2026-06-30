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Bebé encontrado morto numa casa de banho portátil num festival de música no Michigan

Bebé foi encontrado ainda com a placenta e com o cordão umbilical. As autoridades ainda não identificaram os progenitores nem as circunstâncias da morte.

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Organização e autoridades pedem colaboração dos participantes que tenham informações

Jeff Kravitz

Organização e autoridades pedem colaboração dos participantes que tenham informações

Jeff Kravitz

Um bebé foi encontrado morto numa casa de banho portátil do festival Electric Forest, no Michigan, nos Estados Unidos. O cadáver foi encontrado no domingo de manhã, por um funcionário, havendo já uma investigação policial em curso, avançou a Polícia do Sexto Distrito de Michigan.

As autoridades não definiram as circunstâncias da morte, nem conseguiram identificar nenhum progenitor do bebé, refere a Associated Press, mas fontes citadas pela televisão local WOOD, filiada da NBC, alegam que o bebé pode ter nascido dentro do recinto, pois “a placenta e o cordão umbilical estavam presentes”. No entanto, não se sabe se terá nascido morto ou se se afogou após o parto na casa de banho.

A Polícia do Sexto Distrito de Michigan lançou um apelo na rede social X, aos participantes do evento. “Se esteve na área e observou alguma coisa anormal, ou se tem informação que acredita poder ser relevante, nós encorajamo-lo a apresentar-se [às autoridades]“, pede a polícia local.

A organização do festival lamentou a morte do bebé. Na rede social Instagram, partilhou o apelo das autoridades e lamentou o sucedido, tendo pedido aos participantes do evento para colaborarem com a polícia.

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