O Serviço de Atendimento Complementar (SAC) de Trancoso está fechado durante “determinados períodos do dia”, desde quarta-feira, devido “exclusivamente à atual escassez de médicos”, disse a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

“O encerramento do Serviço de Atendimento Complementar de Trancoso em determinados períodos do dia resulta exclusivamente da atual escassez de médicos, um constrangimento que afeta diversas unidades de saúde em todo o país”, justificou fonte da administração da ULS guardense numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

O funcionamento do SAC – vulgarmente conhecido por Urgência – do Centro de Saúde de Trancoso está a ser afetado desde a noite de terça-feira, confirmou a Lusa.

“A Urgência está mais ou menos assegurada no Centro de Saúde, onde o médico de serviço presta a assistência devida aos doentes no ambulatório e, se for necessário, encaminha-os para o hospital da Guarda”, disse João Figueiredo, vereador do PSD na Câmara de Trancoso.

Segundo o autarca, “o que falta é disponibilizar um espaço físico para o SAC funcionar até à conclusão das obras em curso no Centro de Saúde”.

A Lusa tentou contactar o presidente da Câmara de Trancoso, Daniel Joana (PS), sobre o caso, mas sem efeito.

Já a ULS sustentou que a resposta assistencial “continua a ser assegurada pelos profissionais da unidade, garantindo o acompanhamento e a prestação de cuidados à população”.

“A Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) de Trancoso tem atualmente uma percentagem residual de utentes sem médico de família atribuído, pelo que nenhum cidadão ficará privado do acesso aos cuidados de saúde de que necessita”.

Segundo a ULS, o “constrangimento” que está a afetar o SAC de Trancoso deverá ser “significativamente atenuado” com a chegada de um médico.

“Acabou de ser integrado ao serviço um novo médico na Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) local, reforçando a capacidade de resposta da equipa e contribuindo para uma maior estabilidade no funcionamento dos serviços”, refere.

A administração da ULS guardense lembra também que estão a decorrer obras de requalificação nas instalações da UCSP de Trancoso, situada junto ao Campo da Feira.

“Trata-se de um investimento superior a 800 mil euros, destinado à modernização e melhoria das condições de atendimento, conforto e segurança para todos”.

A empreitada na sede deste concelho do distrito da Guarda surge após a conclusão de obras de reabilitação no polo de saúde de Vila Franca das Naves, de cerca de 80 mil euros, destinadas a reforçar “a qualidade das infraestruturas de saúde disponíveis à população”.

“Estes investimentos demonstram, de forma inequívoca, o compromisso do Conselho de Administração [da ULS da Guarda] com a melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados à comunidade, procurando garantir instalações mais modernas, funcionais e adequadas às necessidades dos cidadãos”, lê-se ainda na resposta escrita enviada à Lusa.

No documento, o Conselho de Administração reiterou que “se mantém empenhado em acompanhar de perto a evolução da situação, adotando todas as medidas ao seu alcance para minimizar os impactos temporários destes constrangimentos e assegurar a melhor resposta possível às populações do concelho de Trancoso”.