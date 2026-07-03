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100 sítios "informais e acessíveis" para comer e beber bem no verão: a segunda edição dos Soletes do Guia Repsol

O guia gastronómico distinguiu geladarias, quiosques, cafés e pastelarias ou petisqueiras em várias zonas de Portugal continental, Açores e Madeira. Segunda edição reúne "lugares com luz própria".

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O Poke Market, em Olhão, distinguido na categoria "Fast Good"

Afonso Sousa

O Poke Market, em Olhão, distinguido na categoria "Fast Good"

Afonso Sousa

Os dias quentes de verão (ainda mais quentes durante as ondas de calor) convidam a sair de casa e aproveitar a estação do ano com mais horas de sol. É a altura de procurar sítios com esplanadas, jardins e espaços agradáveis que ajudem a refrescar os dias mais longos. A pensar nisto, o Guia Repsol criou em 2025 uma categoria para distinguir “lugares do dia a dia, acessíveis, de bem fazer, acolhedores e informais, onde queremos sempre voltar”. Esta quinta-feira, o guia anunciou os 100 novos “Soletes de verão”.

Na lista desta segunda edição, que inclui gelatarias, quiosques, cafés e pastelarias ou petisqueiras, há estabelecimentos não só em Portugal continental, mas também nos Açores e na Madeira. A seleção vai dos clássicos já conhecidos pelos residentes de cada região às novidades recém-abertas. Há quem resista às modas da restauração e quem arrisque abrir portas, mas entre todos estes há algo em comum: são “casas democráticas, pensadas para todos e que constroem comunidade”, refere a premiação que foi realizada também em 2025.

Veja aqui a lista completa dos Soletes do Guia Repsol Portugal 2026:

Cafés e Pastelarias

Beja

  • Padaria da Ema (Vidigueira)

Évora

  • Framboesa Tasty Food & Brunch

Faro

  • A Casa da Isabel (Portimão)
  • A Fábrica Bolinhas do Carlos (Olhão)
  • Bakie (Faro)
  • Tesouros da Serra (São Brás de Alportel)

Leiria

  • Casa Cego (Figueiró dos Vinhos)
  • Café Central (Caldas da Rainha)

Lisboa

  • Beira Rio (Sintra)
  • Lugar Nenhum (Lisboa)
  • Olmo (Sintra)
  • Padaria 110 (Lisboa)

Porto

  • A Certain Café (Porto)
  • Bicho (Póvoa de Varzim)
  • BUuh! (Porto)
  • Humble Anchor Coffee Roasters (Vila do Conde)
  • Padaria Royale (Porto)

Viseu

  • Padaria Contemporânea (Viseu)

Fast Good

A KAU Pastrami House, em Lisboa, também distinguida como Fast Good

Marisa Cardoso

Aveiro

  • Vírgula (Oliveira de Azeméis)

Beja

  • PREC – Processo Regenerativo em Curso (Mértola)

Faro

  • Poke Market (Olhão)

Lisboa

  • Duna Kebab (Lisboa)
  • GiG – Green is Good (Mafra)
  • KAU Pastrami House (Lisboa)
  • Liberty (Cascais)
  • Maruoko (Lisboa)
  • Patife (Lisboa)
  • Trifana (Lisboa)
  • Wishbone (Lisboa)

Madeira

  • Barreirinha Bar Café (Funchal)

Porto

  • HopTrip Craft Beer Bar (Matosinhos)
  • Musa das Virtudes (Porto)

Setúbal

  • Blitz Pizza&Deli (Almada)

Geladarias

A Gelato-Ria, em Olhão: fios de ovos sobre o gelado

Afonso Sousa

Coimbra

  • Emanha (Figueira da Foz)

Faro

  • Crema di Gelato (Lagos)
  • Fábrica do Meu Avô (Tavira)
  • Gelato-Ria (Olhão)
  • O Arco Il Gelato (Castro Marim)
  • Sorbetto (Portimão)

Lisboa

  • Annina Gelato (Lisboa)

Madeira

  • FRIIC – Gelados de Fruta da Madeira (Funchal)
  • Gela-tó (Funchal)

Porto

  • La Copa (Porto)

Setúbal

  • Geladaria Valenciana (Setúbal)

Viseu

  • Véneto Gelato (Viseu)

Petisqueiras

Beja

  • Aperitivo (Beja)

Évora

  • Casa das Bifanas (Estremoz)

Faro

  • Bar da Praia (Aljezur)
  • Cozinha da Tia Fatinha (Silves)
  • Santa Maria Petiscaria (Faro)

Leiria

  • Xakra Beach Bar (Peniche)

Lisboa

  • Tascardoso (Lisboa)
  • Cresmina Beach Bar (Cascais)

Porto

  • Talhasca Villa Parda (Porto)

Setúbal

  • Banca das Ostras (Setúbal)
  • Rodinhas (Sesimbra)

Viana do Castelo

  • A Taberna (Vila Praia de Âncora)
  • Tasca do Necas (Viana do Castelo)

Vila Real

  • A Cabana (Vila Real)

Viseu

  • Ribeiro (Tondela)

Quiosques

Évora

  • Com Calma (Portel)

Faro

  • Muxagata (Tavira)
  • Ozzo (Faro)

Madeira

  • Esplanada Jardim Municipal (Funchal)

Restaurantes

Açores

  • Vista da Baía — Horta (Faial)

Beja

  • O Amândio (Odemira)

Faro

  • Ú Venâncio (Portimão)
  • Café do Zé (Faro)
  • Caniço (Portimão)
  • O Primo dos Caracóis (Olhão)

Leiria

  • Boca Beach Club (Óbidos)

Lisboa

  • Bar do Fundo (Sintra)
  • Clube Naval da Ericeira (Mafra)
  • O Crôa (Sintra)

Madeira

  • Rise & Dine (Funchal)
  • Snack-Bar Recanto do Caminheiro (Machico)

Porto

  • Castro de São Paio (Vila do Conde)

Setúbal

  • Dr. Bernard (Almada)
  • Irmão (Almada)
  • Nuua Beach (Almada)
  • O Passarinho (Santiago do Cacém)
  • O Veleiro (Almada)
  • Retiro do Pescador (Alcácer do Sal)
  • Tasca do Isaías (Sesimbra)
  • Tasquinha da Costa (Almada)

Viseu

  • Cervejaria Imperial (Santa Comba Dão)
  • O Cantinho do Fernando (Viseu)
  • Sepa do Dão (Viseu)

Winebares

Aveiro

  • Binho Wine Bar (Ílhavo)

Beja

  • Porta 15 (Beja)

Évora

  • Enoteca Cartuxa (Évora)

Faro

  • Inverso – Cocktail Bar & Portuguese Food (Faro)
  • LAB Terrace (Faro)

Lisboa

  • Bar Motel (Mafra)
  • Calma (Lisboa)
  • Magnólia Bistrot e Winebar (Lisboa)

Porto

  • Aduela (Porto)
  • Fiasco (Porto)
  • The Royal Cocktail Club (Porto)
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