100 sítios "informais e acessíveis" para comer e beber bem no verão: a segunda edição dos Soletes do Guia Repsol

Os dias quentes de verão (ainda mais quentes durante as ondas de calor) convidam a sair de casa e aproveitar a estação do ano com mais horas de sol. É a altura de procurar sítios com esplanadas, jardins e espaços agradáveis que ajudem a refrescar os dias mais longos. A pensar nisto, o Guia Repsol criou em 2025 uma categoria para distinguir “lugares do dia a dia, acessíveis, de bem fazer, acolhedores e informais, onde queremos sempre voltar”. Esta quinta-feira, o guia anunciou os 100 novos “Soletes de verão”.
Na lista desta segunda edição, que inclui gelatarias, quiosques, cafés e pastelarias ou petisqueiras, há estabelecimentos não só em Portugal continental, mas também nos Açores e na Madeira. A seleção vai dos clássicos já conhecidos pelos residentes de cada região às novidades recém-abertas. Há quem resista às modas da restauração e quem arrisque abrir portas, mas entre todos estes há algo em comum: são “casas democráticas, pensadas para todos e que constroem comunidade”, refere a premiação que foi realizada também em 2025.
Veja aqui a lista completa dos Soletes do Guia Repsol Portugal 2026:
Cafés e Pastelarias
Beja
- Padaria da Ema (Vidigueira)
Évora
- Framboesa Tasty Food & Brunch
Faro
- A Casa da Isabel (Portimão)
- A Fábrica Bolinhas do Carlos (Olhão)
- Bakie (Faro)
- Tesouros da Serra (São Brás de Alportel)
Leiria
- Casa Cego (Figueiró dos Vinhos)
- Café Central (Caldas da Rainha)
Lisboa
- Beira Rio (Sintra)
- Lugar Nenhum (Lisboa)
- Olmo (Sintra)
- Padaria 110 (Lisboa)
Porto
- A Certain Café (Porto)
- Bicho (Póvoa de Varzim)
- BUuh! (Porto)
- Humble Anchor Coffee Roasters (Vila do Conde)
- Padaria Royale (Porto)
Viseu
- Padaria Contemporânea (Viseu)
Fast Good
Aveiro
- Vírgula (Oliveira de Azeméis)
Beja
- PREC – Processo Regenerativo em Curso (Mértola)
Faro
- Poke Market (Olhão)
Lisboa
- Duna Kebab (Lisboa)
- GiG – Green is Good (Mafra)
- KAU Pastrami House (Lisboa)
- Liberty (Cascais)
- Maruoko (Lisboa)
- Patife (Lisboa)
- Trifana (Lisboa)
- Wishbone (Lisboa)
Madeira
- Barreirinha Bar Café (Funchal)
Porto
- HopTrip Craft Beer Bar (Matosinhos)
- Musa das Virtudes (Porto)
Setúbal
- Blitz Pizza&Deli (Almada)
Geladarias
Coimbra
- Emanha (Figueira da Foz)
Faro
- Crema di Gelato (Lagos)
- Fábrica do Meu Avô (Tavira)
- Gelato-Ria (Olhão)
- O Arco Il Gelato (Castro Marim)
- Sorbetto (Portimão)
Lisboa
- Annina Gelato (Lisboa)
Madeira
- FRIIC – Gelados de Fruta da Madeira (Funchal)
- Gela-tó (Funchal)
Porto
- La Copa (Porto)
Setúbal
- Geladaria Valenciana (Setúbal)
Viseu
- Véneto Gelato (Viseu)
Petisqueiras
Beja
- Aperitivo (Beja)
Évora
- Casa das Bifanas (Estremoz)
Faro
- Bar da Praia (Aljezur)
- Cozinha da Tia Fatinha (Silves)
- Santa Maria Petiscaria (Faro)
Leiria
- Xakra Beach Bar (Peniche)
Lisboa
- Tascardoso (Lisboa)
- Cresmina Beach Bar (Cascais)
Porto
- Talhasca Villa Parda (Porto)
Setúbal
- Banca das Ostras (Setúbal)
- Rodinhas (Sesimbra)
Viana do Castelo
- A Taberna (Vila Praia de Âncora)
- Tasca do Necas (Viana do Castelo)
Vila Real
- A Cabana (Vila Real)
Viseu
- Ribeiro (Tondela)
Quiosques
Évora
- Com Calma (Portel)
Faro
- Muxagata (Tavira)
- Ozzo (Faro)
Madeira
- Esplanada Jardim Municipal (Funchal)
Restaurantes
Açores
- Vista da Baía — Horta (Faial)
Beja
- O Amândio (Odemira)
Faro
- Ú Venâncio (Portimão)
- Café do Zé (Faro)
- Caniço (Portimão)
- O Primo dos Caracóis (Olhão)
Leiria
- Boca Beach Club (Óbidos)
Lisboa
- Bar do Fundo (Sintra)
- Clube Naval da Ericeira (Mafra)
- O Crôa (Sintra)
Madeira
- Rise & Dine (Funchal)
- Snack-Bar Recanto do Caminheiro (Machico)
Porto
- Castro de São Paio (Vila do Conde)
Setúbal
- Dr. Bernard (Almada)
- Irmão (Almada)
- Nuua Beach (Almada)
- O Passarinho (Santiago do Cacém)
- O Veleiro (Almada)
- Retiro do Pescador (Alcácer do Sal)
- Tasca do Isaías (Sesimbra)
- Tasquinha da Costa (Almada)
Viseu
- Cervejaria Imperial (Santa Comba Dão)
- O Cantinho do Fernando (Viseu)
- Sepa do Dão (Viseu)
Winebares
Aveiro
- Binho Wine Bar (Ílhavo)
Beja
- Porta 15 (Beja)
Évora
- Enoteca Cartuxa (Évora)
Faro
- Inverso – Cocktail Bar & Portuguese Food (Faro)
- LAB Terrace (Faro)
Lisboa
- Bar Motel (Mafra)
- Calma (Lisboa)
- Magnólia Bistrot e Winebar (Lisboa)
Porto
- Aduela (Porto)
- Fiasco (Porto)
- The Royal Cocktail Club (Porto)