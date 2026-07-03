100 sítios "informais e acessíveis" para comer e beber bem no verão: a segunda edição dos Soletes do Guia Repsol

Os dias quentes de verão (ainda mais quentes durante as ondas de calor) convidam a sair de casa e aproveitar a estação do ano com mais horas de sol. É a altura de procurar sítios com esplanadas, jardins e espaços agradáveis que ajudem a refrescar os dias mais longos. A pensar nisto, o Guia Repsol criou em 2025 uma categoria para distinguir “lugares do dia a dia, acessíveis, de bem fazer, acolhedores e informais, onde queremos sempre voltar”. Esta quinta-feira, o guia anunciou os 100 novos “Soletes de verão”.

Na lista desta segunda edição, que inclui gelatarias, quiosques, cafés e pastelarias ou petisqueiras, há estabelecimentos não só em Portugal continental, mas também nos Açores e na Madeira. A seleção vai dos clássicos já conhecidos pelos residentes de cada região às novidades recém-abertas. Há quem resista às modas da restauração e quem arrisque abrir portas, mas entre todos estes há algo em comum: são “casas democráticas, pensadas para todos e que constroem comunidade”, refere a premiação que foi realizada também em 2025.

Veja aqui a lista completa dos Soletes do Guia Repsol Portugal 2026:

Cafés e Pastelarias

Beja

Padaria da Ema (Vidigueira)

Évora

Framboesa Tasty Food & Brunch

Faro

A Casa da Isabel (Portimão)

A Fábrica Bolinhas do Carlos (Olhão)

Bakie (Faro)

Tesouros da Serra (São Brás de Alportel)

Leiria

Casa Cego (Figueiró dos Vinhos)

Café Central (Caldas da Rainha)

Lisboa

Beira Rio (Sintra)

Lugar Nenhum (Lisboa)

Olmo (Sintra)

Padaria 110 (Lisboa)

Porto

A Certain Café (Porto)

Bicho (Póvoa de Varzim)

BUuh! (Porto)

Humble Anchor Coffee Roasters (Vila do Conde)

Padaria Royale (Porto)

Viseu

Padaria Contemporânea (Viseu)

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