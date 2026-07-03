A GNR dos Açores apreendeu 630 quilos de chicharro na ilha Terceira, no decorrer de uma ação de fiscalização à atividade piscatória, foi revelado esta sexta-feira.

Em comunicado, a GNR adianta que, aquando do desembarque do pescado de uma embarcação de pesca profissional, “verificou-se a existência de uma quantidade excessiva de chicharro”.

O pescado foi encaminhado para a lota e pesado, tendo sido apurado um total de 830 quilos de chicharro.

A GNR refere que, no seguimento da ação, foram apreendidos 630 quilos de chicharro, por ter sido ultrapassando o limite máximo de captura diário de 200 quilos por embarcação.

Ainda segundo a GNR, o pescado apreendido foi entregue em lota para que fosse sujeito à primeira venda, pelo sistema de leilão, em cumprimento dos requisitos legais.

Da ação resultou ainda a identificação de um homem, mestre da embarcação, bem como a elaboração do respetivo auto de contraordenação, o qual será remetido à Inspeção Regional das Pescas.