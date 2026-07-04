O corpo do jovem desaparecido após ter, alegadamente, entrado na água de uma zona ribeirinha em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, foi encontrado ao final da manhã deste sábado, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O corpo do jovem, de 22 anos e nacionalidade brasileira, foi encontrado após buscas no local, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Lisboa, em que “os elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira detetaram e retiraram a vítima da água para a margem”.

Em comunicado, a AMN referiu que o óbito foi declarado no local pela delegada de saúde e, após contacto com o Ministério Público, o corpo será transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa.

Neste âmbito, foi ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima, adiantou a Autoridade Marítima.

As buscas foram iniciadas na sequência de um alerta recebido pelas 08:45, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, indicou a AMN, num comunicado anterior, adiantando que foram “de imediato” mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e empenhados tripulantes da Estação Salva-Vidas de Cascais, assim como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima.