O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 93, havendo 80 que tinham também a nacionalidade venezuelana, divulgou este sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Por faixa etária, 17 são crianças e 76 são adultos. Continuam desaparecidos 57 cidadãos portugueses.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.645 mortos e 12.666 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.