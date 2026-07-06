Foi a edição em que a França venceu pela primeira vez. O Mundial de 1998 marcou a maior expansão estrutural da história até então: pela primeira vez, 32 seleções disputaram a fase final da competição, distribuídas em oito grupos de quatro equipas. O icónico Stade de France foi erguido para a ocasião, que introduziu o sistema de “Golo de Ouro” nos prolongamentos da fase a eliminar, em que o primeiro golo encerraria imediatamente o jogo. No total, foram disputados 64 jogos com 171 golos marcados – uma média de 2,67 golos por partida.

A fase de grupos trouxe estreias e regressos significativos. Croácia, Jamaica, Japão e a recém-independente África do Sul fizeram a sua primeira aparição num Mundial. O Brasil, então tetracampeão, liderado por Ronaldo, foi eliminando todos os adversários até chegar à final, mas não sem sobressaltos: a Noruega chegou a surpreender os brasileiros na fase de grupos, vencendo por 2-1.

A segunda fase trouxe dramas sucessivos para a equipa anfitriã. Nos oitavos de final, a França venceu o Paraguai com um golo de morte súbita – a primeira vez na história dos Mundiais que um jogo terminava dessa forma. Nos quartos de final, frente à Itália, o jogo terminou 0-0 ao fim dos 120 minutos e teve de ser decidido nas grandes penalidades, com a França a vencer por 4-3. Nas meias-finais, os franceses bateram a Croácia por 2-1, com ambos os golos marcados na segunda parte – uma vitória importante, já que os croatas chegavam ao jogo com a moral em alta, depois de terem goleado a Alemanha por 3-0 nos quartos.

????️ "I had no business being there, but there comes a time when you have to try and take responsibility." ???? Laurent Blanc, from 7 yards out, scored the 1st Golden Goal in #WorldCup history to power ???????? @FrenchTeam into the quarter-finals pic.twitter.com/nmLiV9blMr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2020

A final, a 12 de julho, ficou marcada por uma das maiores polémicas da história dos Mundiais. Horas antes do jogo, Ronaldo sofreu uma convulsão no hotel onde se hospedava o escrete. O nome do avançado chegou a sair da equipa inicial divulgada à imprensa, antes de ser reposto minutos antes do apito inicial. Zinédine Zidane marcou dois golos de cabeça ainda na primeira parte, e Emmanuel Petit fechou o resultado nos descontos do segundo tempo. A França venceu por 3-0 e levantou o troféu pela primeira vez.

Uma história. A convulsão de Ronaldo

Horas antes da final, no quarto de hotel que partilhava com Roberto Carlos, Ronaldo sofreu uma convulsão. O lateral foi quem primeiro pediu socorro, ao vê-lo “com o corpo tenso, a espumar da boca”. Quando recuperou a consciência, Ronaldo não se lembrava do que tinha acontecido. A ficha distribuída no Stade de France trazia Edmundo no lugar do avançado – mas, minutos antes do apito inicial, uma nova folha foi entregue à imprensa, com o nome de Ronaldo de volta à equipa titular. O avançado decidiu jogar por sua conta e risco, depois de garantir ao selecionador Mário Zagallo que estava recuperado. Jogou os 90 minutos, mas pareceu ausente do jogo. O Brasil perdeu por 3-0 e o episódio tornou-se um dos grandes mistérios da história dos Mundiais – entre teorias de envenenamento, pressão de patrocinadores e rumores nunca confirmados. Ronaldo viria a atribuir o sucedido ao stress: “A única coisa que posso atribuir a uma convulsão no dia da final do Mundial é realmente esse stress, um stress muito alto, em que estava sob muita pressão”.

"UMA CENA IMPACTANTE" ???? Cesar Sampaio contou detalhes da convulsão de Ronaldo em 98 e como ele ajudou a salvar o companheiro. Assista ao nono episódio da série "Brasilidade: #ACopaPelosSantistas", agora mesmo e com exclusividade, na Santos TV. pic.twitter.com/rrMgxCfUE7 — Santos FC (@SantosFC) July 3, 2026

Um herói. A redenção de Zidane, que começou mal e acabou bem

Foi Zinedine Zidane quem assumiu o protagonismo que a noite da final do Mundial-1998 exigia. Um dos jogadores mais técnicos da sua geração decidiu o jogo com dois cabeceamentos certeiros – característica pouco associada ao seu futebol. Em 1998, Zidane tinha começado o torneio mal: viu vermelho logo no segundo jogo da fase de grupos, frente à Arábia Saudita, e cumpriu dois jogos de castigo. Regressou a tempo dos quartos de final, onde bateu um dos penáltis no desempate com a Itália. Na final, fez os dois primeiros golos da vitória por 3-0 sobre o Brasil, consagrando-se como o rosto de uma seleção multicultural que, dois anos depois, juntaria o título europeu ao mundial.

A Zinedine Zidane masterclass in the 1998 #FIFAWorldCup final ???????????? 3 days to go until #Qatar2022! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 17, 2022

Uma curiosidade. O futebol cruzou-se com Astérix

O Mundial de 1998 foi o primeiro a contar com 32 seleções, formato que se manteve até 2022. A música oficial do torneio, “La Copa de la Vida”, foi gravada por Ricky Martin. A mascote, um galo chamado Footix, resultou de uma mistura entre “futebol” e o sufixo “-ix” da popular banda desenhada de Astérix.

Como foram os resultados no Mundial de 1998