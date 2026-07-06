Quatro homens, com idades entre os 21 e os 31 anos, foram detidos, na Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira, por suspeitas da pratica do crime de tráfico de droga, anunciou esta segunda-feira a PSP.

Numa nota divulgada esta segunda-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), dá conta que as detenções ocorreram nos dias 27 e 28 de junho, no âmbito de operações de policiamento desenvolvidas pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira.

A primeira detenção ocorreu a 27 de junho durante uma ação de policiamento preventivo. Segundo a PSP, os agentes identificaram um suspeito de 31 anos, já referenciado pelas autoridades, que iniciou uma fuga a pé ao aperceber-se da presença policial, acabando por ser intercetado pouco depois, tendo entregue voluntariamente um saco com produto estupefaciente.

Durante a perseguição, o homem foi visto a retirar várias saquetas de uma mala a tiracolo e a escondê-las junto à roda de uma viatura estacionada, de acordo com a polícia, que referiu ainda que nas proximidades foram ainda recuperadas mais três saquetas do mesmo produto.

Confrontado pelos agentes, o suspeito alegou que a droga se destinava ao consumo próprio e à partilha com um amigo. Na sequência de uma revista de segurança, a PSP apreendeu uma faca de cozinha e um canivete, ambos com vestígios de estupefacientes nas lâminas.

Durante o transporte para a esquadra, o detido adotou um “comportamento agressivo, dirigindo injúrias aos polícias e tentando agredi-los” e já nas instalações policiais, manteve a atitude hostil e acabou por provocar danos em mobiliário.

A consulta aos sistemas policiais revelou que o homem possui quatro antecedentes criminais relacionados com tráfico ou posse de droga.

No âmbito desta ocorrência, foram apreendidas 23,5 doses individuais de haxixe, uma faca de cozinha e um canivete.

No dia seguinte, 28 de junho, a PSP deteve outros três homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 31 anos, também na Póvoa de Santa Iria, que seguiam numa viatura que foi alvo de fiscalização policial.

Durante a abordagem, os agentes encontraram na consola central do veículo uma caixa com 20 euros e diversas saquetas de haxixe.

Após autorização para realizar uma busca à viatura, foi ainda localizado, na bagageira, um saco contendo mais produto estupefaciente e um saca-rolhas com vestígios de droga. Foi igualmente encontrada uma faca com lâmina superior a 10 centímetros, considerada arma proibida.

Face aos indícios recolhidos, a PSP realizou buscas domiciliárias, das quais resultou a apreensão de 170,24 doses individuais de haxixe, três telemóveis, uma faca com 14 centímetros de lâmina, uma balaclava, um x-ato, três munições de calibre .32, um coldre, 42 sacos herméticos e 20 euros em numerário.

Os três detidos foram presentes à autoridade judiciária, que determinou como medida de coação apresentações bissemanais.