O BE vai apresentar propostas no parlamento dos Açores e na Assembleia da República para que os Governos Regional e da República promovam a criação de áreas marinhas protegidas do Mar dos Sargaços e no Corredor da Macaronésia.

“O Bloco pretende assim que Portugal proponha a criação das áreas marinhas protegidas do Mar dos Sargaços e do Corredor da Macaronésia, que têm uma grande importância na preservação ecológica”, refere o partido em comunicado.

O deputado único do BE no parlamento açoriano, António Lima, reuniu-se com o Instituto Okeanos, na cidade da Horta, na ilha do Faial, e considerou que “os Açores têm tudo a ganhar em liderar este processo”, alegando que são áreas próximas do arquipélago, que têm influência na preservação do mar da Região.

“No mar não há fronteiras”, pelo que proteger áreas marinhas em águas internacionais irá aumentar a eficácia da preservação da biodiversidade e dos recursos marinhos das áreas marinhas protegidas já criadas no mar dos Açores, acrescentou o deputado, citado em nota de imprensa.

Para António Lima, esta é mais uma oportunidade para demonstrar “a enorme qualidade do trabalho científico que se faz nos Açores na área do mar”, particularmente no Instituto Okeanos, que esteve também envolvido no longo processo que levou à concretização do Tratado de Alto Mar.

“Portugal foi um dos países mais dinâmicos na criação do Tratado de Alto Mar, por isso esperamos que esta política tenha continuidade e consequências práticas, com a criação de novas áreas marinhas protegidas”, afirmou António Lima, que é também coordenador regional do BE/Açores.

O BE/Açores recorda que o Tratado de Alto Mar, que entrou em vigor este ano, tem o objetivo de “assegurar a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica marinha das áreas além da jurisdição nacional, no presente e a longo prazo, e prevê que os países possam propor a criação de áreas marinhas protegidas em águas internacionais”.