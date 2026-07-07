Um antigo funcionário municipal chinês foi condenado à morte por aceitar subornos que equivalem a centenas de milhões de euros ao longo de 30 anos de trabalho.

Yang Youlin, de 69 anos, ocupou vários cargos na estrutura administrativa da cidade de Nanjing, no leste da China. De acordo com a BBC e a AP News, Youlin foi condenado por aceitar subornos no valor de 2,21 mil milhões de yuan, o equivalente a 284,4 milhões de euros, entre “propriedades e ativos”.

O antigo funcionário cometeu “ilegalidades” entre 1993 e 2023, tendo também respondido pelos crimes de desvio de fundos, abuso de poder e branqueamento de capitais. Os subornos foram recebidos em troca de ajuda “em projetos, operações de negócios, concessões de terras e capital de exploração”, diz o comunicado do tribunal de Changzhou.

Youlin passou por vários cargos nos serviços municipais, sobretudo ligados a desenvolvimento económico e tecnológico. O tribunal de Changzhou declarou em comunicado que o ex-funcionário cometeu ofensas “de natureza extremamente grave” e “causou perdas excecionalmente graves para os interesses do Estado e do povo”.

As condenações à morte por crimes de “colarinho branco” são raras na China, nota a BBC. O último caso no país foi a execução de Lai Xiaomin, em 2021, antigo diretor financeiro de uma empresa estatal, por aceitar subornos de 1,8 mil milhões de yuan durante um período de dez anos.