Um homem de 29 anos, treinador desportivo, foi detido na segunda-feira, em Vila Real de Santo António, no Algarve, por suspeita de ter abusado de uma menor de 12 anos, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ especificou que os factos ocorreram no contexto de educação desportiva orientada pelo suspeito, que “se aproveitou” do ascendente e confiança que detinha sobre a vítima para partilhar, por via eletrónica, imagens e vídeos em que o próprio surgia envolvido em atos de natureza sexual.

No decurso das diligências policiais, foram recolhidos elementos de prova que sustentaram a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito, lê-se na nota.

Numa busca realizada à residência do suspeito foram apreendidos “importantes elementos probatórios”, adiantou a PJ, que admite a possibilidade de existirem mais crianças vítimas dos atos praticados pelo suspeito, que se aproveitou do seu ascendente enquanto treinador desportivo.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

A investigação é titulada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro.