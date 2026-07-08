Criada em 2024, a Endless é o operador de retail media da MC pioneiro no mercado português. Graças à sua oferta de soluções, que prometem entregar ferramentas mais robustas para a tomada de decisões no mundo do investimento publicitário, esta plataforma permitiu que a MC partilhasse o conhecimento adquirido sobre comportamento real dos consumidores, ajudando marcas a posicionar-se no mercado de uma forma mais informada. Desde então, é possível privilegiar informação baseada em resultados concretos, em vez de projeções de compra.

O verdadeiro sucesso de Retail Media é a capacidade de gerar resultados para as marcas.

Endless junta conhecimento de consumidor ao longo de toda a jornada, dados transacionais reais e segmentação baseada em comportamento de compra.

Para assinalar dois anos de presença assídua e consistente no setor, a Endless reuniu a equipa, marcas, agências e parceiros para celebrar e colocar em perspetiva o ano que passou, dando destaque aos casos de sucesso. “Quando lançámos o projeto, sabíamos das valências que tínhamos, de todos os ativos que, no âmbito da MC, existem, dos canais de comunicação com os clientes até aos dados. E, portanto, entrámos com muita confiança no projeto. Obviamente que viemos ocupar um espaço que tem já players bastante estabelecidos, mas os fatores diferenciadores que trouxemos para cima da mesa, rapidamente o mercado os identificou como tal e a viagem tem sido muito interessante”. Carlos Paulo, Managing Director da Endless, foi o responsável por dar início à tarde, com a ajuda da condução da host Joana Cruz,e aproveitou a oportunidade para uma retrospetiva.

Para o responsável, “desde início que pensámos nisto, em criar algo que fosse realmente adaptado ao mercado. E os anunciantes e as agências que trabalham connosco têm vindo a valorizar isso e a ajudar-nos a distinguir-nos dos players que já estavam estabelecidos há bastantes anos. A profundidade de conhecimento que nós temos acerca dos consumidores em Portugal, acaba por abrir um espectro de colaboração com as marcas que vai muito além da decisão do media mix”. Carlos Paulo reforça, ainda, que mesmo em relação aos players com quem competem, a Endless surge com a possibilidade de acrescentar valor aos seus negócios. Para além da capacidade de segmentação em cima dos hábitos dos consumidores, a plataforma permite mostrar às marcas o impacto, em vendas, que as suas campanhas podem ter.

E se o presente tem sido promissor, Carlos Paulo não tem dúvidas quanto ao futuro: “Aquilo que é importante é nós continuarmos a fazer a nossa trajetória de colaboração, tanto com as marcas como com agências de meios. Acreditamos que podemos acrescentar valor muito para além daquilo que é o media mix das marcas e acho que 2027 vai ser um ano em que essas diferentes vertentes de colaboração se vão começar a manifestar. Nós temos uma visão para a Endless, no âmbito do mercado português, de servir quase como um catalisador de todas as decisões de meios e vamos, em 2027, continuar a alargar os touch points que as marcas podem utilizar para comunicar com os seus consumidores”, remata.

11 exemplos de conhecimento colocado em prática

O final da tarde ficou marcado pela 1.ª edição do Endless Showcase. O objetivo foi dar a conhecer 11 best practices, ou seja, de casos que nasceram da colaboração de marcas, de agências e de equipas que decidiram fazer diferente. O showcase dividiu-se em 11 categorias e estas foram as distinções:

First Mover : distinguiu o parceiro, marca ou agência com a coragem de testar e arriscar em projetos pioneiros. Aqui, a BEL Portugal foi a marca que subiu a palco para recolher o galardão;

: distinguiu o parceiro, marca ou agência com a coragem de testar e arriscar em projetos pioneiros. Aqui, a foi a marca que subiu a palco para recolher o galardão; Multi-Brand Sinergy : grupo de multi-brand Consumer Packaged Goods (CPG) que trabalhou de forma coordenada entre várias equipas de marca, retirando alguns insights e aprendizagens do trabalho inter-equipa com a Endless. A marca distinguida foi a Nestlé ;

: grupo de multi-brand Consumer Packaged Goods (CPG) que trabalhou de forma coordenada entre várias equipas de marca, retirando alguns insights e aprendizagens do trabalho inter-equipa com a Endless. A marca distinguida foi a ; Audience Builder : reconhece a marca de CPG que trabalhou audiência online 360º, onsite e offsite, constituindo uma base de segmentação e afinidade bastante sólida. Aqui, destacou-se a L’Oréal ;

: reconhece a marca de CPG que trabalhou audiência online 360º, onsite e offsite, constituindo uma base de segmentação e afinidade bastante sólida. Aqui, destacou-se a ; Team Integration : cliente e agência que trabalharam em total sintonia para potenciar as soluções Endless. A salva de palmas foi para a Sumol Compal & Initiative/Kinesso ;

: cliente e agência que trabalharam em total sintonia para potenciar as soluções Endless. A salva de palmas foi para a ; Connected Consumer : distingue o parceiro que foi mais longe na estratégia de retail media, inovando na forma única e formatos inovadores. Neste caso, foi a Mondelez ;

: distingue o parceiro que foi mais longe na estratégia de retail media, inovando na forma única e formatos inovadores. Neste caso, foi a ; CRM Activation : marca que apostou de forma consistente e para diversas audiências, na retenção e fidelização através das ferramentas de CRM. E a marca foi a Lactogal ;

: marca que apostou de forma consistente e para diversas audiências, na retenção e fidelização através das ferramentas de CRM. E a marca foi a ; In-Store Media Excellence : melhor integração entre o digital e o ponto de venda físico, com destaque para a Dr. Oetker ;

: melhor integração entre o digital e o ponto de venda físico, com destaque para a ; Agency Strategy : agência de meios que integrou a Endless na estratégia de meios com propósito e otimizou o negócio dos seus clientes através dos insights da Endless. A agência premiada foi a Dentsu ;

: agência de meios que integrou a Endless na estratégia de meios com propósito e otimizou o negócio dos seus clientes através dos insights da Endless. A agência premiada foi a ; Brand Builder : campanha de CPG que utilizou o reach e o impacto da Endless não apenas como tática de curto prazo, mas como um aliado na construção de valor da marca. A equipa da Central de Cervejas foi quem subiu a palco para receber a distinção;

: campanha de CPG que utilizou o reach e o impacto da Endless não apenas como tática de curto prazo, mas como um aliado na construção de valor da marca. A equipa da foi quem subiu a palco para receber a distinção; Digital Shelf : marca que se focou em estar presente em continente.pt com a máxima relevância e posicionamento estratégico. A marca distinguida foi a Procter & Gamble ;

: marca que se focou em estar presente em continente.pt com a máxima relevância e posicionamento estratégico. A marca distinguida foi a ; The Endless Loop: campanha que melhor fechou o ciclo de atribuição e tirou partido de todos os formatos, alavancando diversos tipos de audiência e olhando para os resultados 360º. A Delta foi a marca distinguida nesta categoria.

BEL Portugal - Prémio categoria First Mover 11 fotos

Estes foram apenas alguns exemplos de campanhas que funcionaram, de ideias que saíram do papel e de equipas que tiveram a coragem de experimentar coisas novas, sem receio de arriscar. Sem manual de instruções, mas com vontade de levar o percurso Endless até à próxima paragem. E depois dos prémios entregues, foi altura de seguir em festa com um único desejo ao soprar das velas: que os dois anos se multipliquem, com marcas e consumidores mais próximos do que nunca.

Os primeiros dois anos demonstraram o potencial do Retail Media em Portugal. Os próximos serão decisivos para redefinir a forma como marcas e retalhistas criam valor em conjunto, colocando os dados, a relevância e a medição no centro da estratégia.