A Red Bull, que participou activamente na concepção e no desenvolvimento do Aston Martin Valkyrie, o mais exuberante e rápido desportivo do construtor britânico, apresentou o novo RB17, um modelo destinado a rodar exclusivamente em pista. O desportivo concebido por uma das equipas mais agressivas e polémicas de F1 está em exibição no Reino Unido, durante o Festival de Velocidade de Goodwood.

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O RB17 surgiu como protótipo há seis meses como modelo exclusivamente de pista, ou seja, sem necessidade de estar limitado pela legislação europeia relacionada com as emissões poluentes ou até de ruído. Sem estas limitações à produção, o RB17 com o 4.5 V10 da Cosworth é capaz de fornecer 1014 cv, sem recorrer a qualquer tipo de electrificação.

O V10 atinge 15.000 rpm, o que lhe permite debitar 1014 cv afirmando, quem já o ouviu, que faz lembrar um motor dos bons tempos antes da electrificação e dos motores híbridos, onde reinavam os V8, V10 e V12 atmosféricos. E não há melhor para deliciar os ouvidos dos amantes de motores potentes de competição do que os atmosféricos, que ao não terem os turbocompressores a “abafar” o sistema de escape, acabam por gritar como se se tratassem de um F1 dos tempos audivelmente bons da modalidade.

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Até aqui, o RB17 foi apenas conduzido por dois dos pilotos da Red Bull na F1, nomeadamente o Isack Hadjar e o Yuki Tsunoda, ainda que o mago da aerodinâmica da equipa, Adrian Newey, que este ano se mudou para a rival Aston Martin, também tenha testado o carro. E tanto Newey se mostrou agradado com o apoio aerodinâmico que de que o hiperdesportivo usufrui, como os dois pilotos elogiaram o equilíbrio e o comportamento para além dos limites da aderência (e da segurança).

É bom ter presente que o modelo projectado pela Red Bull Advanced Technologies foi concebido não para superpilotos, mas sim para os condutores com mais posses do que jeito para o volante. E estes últimos, para retirarem prazer da experiência em pista, procuram um hiperdesportivo obviamente rápido e eficaz, mas também previsível e fácil de controlar para lá dos limites. Vão ser fabricadas somente 50 unidades do RB17, todas elas já vendidas, com os interessados a ter que despender 5,9 milhões de euros, bem acima dos 3,3 milhões de euros do Valkyrie em versão coupé e dos 3,8 milhões exigidos pelo Spider, para rodar de cabelos ao vento.