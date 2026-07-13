O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, em Lisboa, visando um “diálogo profícuo” que permita resolver os dossiês pendentes com a República, informou o seu gabinete.

O encontro teve lugar na residência oficial do primeiro-ministro em São Bento, não foi divulgado pelo gabinete de Luís Montenegro e “teve por propósito o diálogo profícuo e consequente em torno dos diversos dossiês pendentes entre a Região Autónoma da Madeira e o Governo da República”, refere a nota distribuída pela presidência do executivo insular.

Sexta-feira, o presidente do Governo Regional havia anunciado que se reuniria com o primeiro-ministro à margem da reunião do Conselho de Estado.

Miguel Albuquerque já havia anunciado que havia uma “linha aberta” com Luís Montenegro e que estavam “portas abertas para o diálogo”.

Domingo, na tradicional festa anual do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque declarou que os madeirenses querem “respeito e consideração” da República, exigiu a resolução dos dossiês pendentes e assegurou que o partido regional não vai “fazer fretes”.

Albuquerque enfatizou ser necessário que os dossiês pendentes com a República sejam resolvidos, porque o que é mais expectável é que o atual Governo, também do PSD, “olhe para a Madeira e resolva os problemas”.

No seu entender, o Estado tem de “assumir de uma vez por todas” os custos e sobrecustos da Saúde, da Educação e da Proteção Civil, à semelhança do que faz com as outras regiões do país.

O líder madeirense tem insistido, entre outros assuntos, que a República deve suportar os custos de Saúde dos funcionários do Estado que desempenham funções na Madeira e com os meios aéreos de combate a incêndios.