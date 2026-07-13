O número de estadas na rede de alojamento protocolado para doentes deslocados dos Açores aumentou no primeiro semestre de 2026 para 845, cerca de 74% do valor registado no total de 2025, revelou esta segunda-feira o Governo Regional.

“Nos primeiros seis meses de 2026 foram registadas 845 estadas, valor que corresponde a cerca de 74% do total verificado em todo o ano de 2025, evidenciando a importância do acompanhamento prestado. A taxa média de ocupação dos alojamentos protocolados atingiu os 80,21%”, adiantou a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social dos Açores, em comunicado.

O executivo açoriano “reforçou a rede de alojamento protocolado, aumentando a capacidade disponível e criando um apartamento adaptado para doentes com necessidades especiais”.

Para a secretária regional da Saúde, Mónica Seidi, a adesão dos doentes confirma que o investimento realizado “está a produzir resultados concretos, garantindo uma resposta mais robusta, mais próxima e mais humanizada”.

A titular da pasta da Saúde destacou ainda o reforço da resposta prestada pelo Serviço de Apoio ao Doente Deslocado (SADD), que, no primeiro semestre de 2026, “acompanhou 478 processos, dos quais 410 corresponderam a novos pedidos de apoio”.

“Quando um açoriano é obrigado a sair da sua ilha para receber tratamento, o Governo dos Açores tem o dever de garantir que essa pessoa não enfrenta esse momento sozinha. O SADD representa precisamente esse compromisso, proporcionando apoio administrativo, logístico, financeiro e, acima de tudo, humano”, salientou Mónica Seidi.

A governante revelou que está em curso o processo de recrutamento de mais um psicólogo para integrar a equipa do SADD, para reforçar a capacidade de resposta no acompanhamento psicossocial prestado a utentes e acompanhantes.

O SADD assegura apoio em todo o processo de deslocação, desde o esclarecimento de direitos e deveres, apoio psicossocial e processamento de diárias e do Complemento Especial para o Doente Oncológico (CEDO), até à organização de transportes, apoio técnico e encaminhamento para soluções de alojamento adequadas.